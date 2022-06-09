Стало відомо, які фальшиві долари та євро найчастіше видають в обмінниках

За час війни інтерес українців до іноземної валюти суттєво збільшився. Спостерігаючи за ростом курсу люди намагаються чимскоріше конвертувати свої заощадження у долари чи євро, щоб зберегти їх цінність. Однак через обмеження в банках, за валютою доводиться йти на «чорний ринок». Хоча саме у приватних обмінниках зазвичай зустрічається найбільше підробок.





Варто зазначити, що і система безпеки банків також неідеальна. Хорошу підробку можуть не зауважити навіть досвідчені касири. Та з початку війни кількість фальшивок у банках суттєво не збільшилася. А от про «чорний ринок» такого сказати не можна.

Найчастіше шахраї підробляють доларові банкноти. Серед усіх фальшивих грошей на українському ринку «бакси» складають майже 92%. Причому 69% – це купюри номіналом 100 доларів. На другому місці за популярністю у фальшивомонетників 50-доларові банкноти. Їх частка у загальній кількості фальсифікату складає близько 28%.

Нерідко зустрічаються й фальшиві євро. Переважно це грошові одиниці номіналом 100 або 200 євро. Левова частка таких підробок також курсує переважно «чорним ринком» у пошуках неуважного клієнта.

Як зазначив заступник очльника Національного банку України Олексій Шабан, більшість підробок, що потрапляють в руки регулятора, досить низької якості. Часто їх виробляють за допомогою звичайного ксерокса чи сканера, а не професійною апаратурою. Тож знаючи основні особливості справжніх доларів і євро, відрізнити фальшивку від оригіналу цілком реально. Та все ж, купуючи валюту в приватних обмінниках, варто уважно оглядати кожну банкноту.

Що ж стосується фальсифікату національної валюти, фаворитом шахраїв вже багато років поспіль залишається банкнота номіналом 200 гривень. Хоч насправді підробні гривні – це зараз рідкість. За офіційними даними на 1 мільйон гривневих купюр трапляється не більше 7 фальшивок. Тож на цей рахунок українцям хвилюватися точно не варто.