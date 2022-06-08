В течение трех месяцев украинцам будут платить по 2500 грн. помощи: как оформить?

Министерство социальной политики совместно с Международным Комитетом Красного Креста объявили о новой денежной помощи, которая будет выплачиваться в течение трех последующих месяцев. Первые средства поступят людям на счет уже в июне. Один человек может претендовать на 2500 грн ежемесячно. Правда, оформить выплату могут не все без исключения. На деньги претендует только одна категория людей.





Деньги выплатят всем малообеспеченным семьям в десяти областях

Выплату получат малообеспеченные семьи, состоящие на учете в Министерстве социальной политики. Людям не нужно подавать никаких документов или сообщать счет, на который должны прийти деньги. Все данные в Минсоцполитики будут брать со своих баз. На выплату претендуют жители десяти областей: Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

При этом не имеет значения выезжали люди в более безопасные регионы или нет. Вернулись домой только недавно или живут в этих областях с 24 февраля.

Украинцев просят быть осторожными, ведь развелось немало мошенников

Именно эта помощь не требует никакой регистрации. Никуда не нужно подавать никаких данных или документов. Но некоторым из украинцев уже приходят смс-сообщения, мол перейдите по этой ссылке для оформления выплаты. Это аферисты, и перейдя на сайт указанный в сообщении, вы можете предоставить мошенникам доступ к своим личным данным, в том числе к банковским картам. Информацию о той или иной помощи можно узнать на сайте Министерства социальной политики. Только там информация правдивая и всегда актуальная.