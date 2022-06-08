Протягом трьох місяців українцям платитимуть по 2500 грн. допомоги: як оформити?

Міністерство соціальної політики спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста оголосили про нову грошову допомогу, яка виплачуватиметься протягом трьох наступних місяців. Перші кошти поступлять людям на рахунок вже у червні. Одна особа може претендувати на 2500 грн щомісяця. Щоправда оформити виплату можуть не всі без виключення. На гроші претендує лише одна категорія людей.





Гроші виплатять усім малозабезпеченим сім’ям в десятьох областях

Виплату отримають малозабезпечені родини, які перебувають на обліку у Міністерстві соціальної політики. Людям не потрібно подавати жодних документів, чи повідомляти рахунок на котрий мають прийти гроші. Всі дані в Мінсоцполітики братимуть із своїх баз. На виплату претендують мешканці десятьох областей: Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

При цьому немає значення чи виїжджали люди в більш безпечні регіони, чи ні. Чи повернулись додому лише недавно, чи живуть в цих областях з 24 лютого.

Українців просять бути обережними, адже розвелося чимало шахраїв

Саме ця допомога не потребує ніякої реєстрації. Нікуди не треба подавати жодних даних, чи документів. Але декому з українців вже приходять смс-повідомлення, що мовляв перейдіть за цим посиланням для оформлення виплати. Це аферисти, і перейшовши на сайт вказаний в повідомленні, ви можете надати шахраям доступ до своїх особистих даних, в тому числі до банківських карток. Інформацію про ту, чи іншу допомогу можна дізнатися на сайті Міністерства соціальної політики. Лише там інформація правдива і завжди актуальна.