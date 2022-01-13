Під 100 гривень за квадрат: в Україні змінились податки на квартири

У 2022 році в Україні змінили ставку податку на житлову площу. За кожен зайвий квадратний метр, що не вписується в державну норму, власник повинен буде заплатити аж 90 грн. Тоді як минулого року ставка за метр складала 70,8 грн.





Таке суттєве підвищення податку на нерухомість пов’язане із ростом мінімальної зарплатні в країні. Податкова ставка напряму залежить від нижньої межі доходу громадян, тому й перераховується кожного року.

Щоправда місцеві органи влади, можуть знизити податкову ставку для мешканців підвладної їм території, або ж збільшити для них норму житлоплощі. Адже гроші, які надходять від платників цього виду податку, прямують саме до місцевих бюджетів. Та не зважаючи на наявність таких інструментів впливу, чиновники рідко наважуються свідомо зменшити суму податку.

В цілому ж, платити податок на нерухомість потрібно громадянам, які:

володіють квартирою, метраж якої перевищує 60 кв. м;

будинком, площа якого понад 120 кв. м;

мають у власності і квартиру і будинок, сумарна площа яких є більшою за 180 кв. м.

Стандартна податкова ставка за кожен квадратний метр, що перевищує вказані норми, становить 1,5% від мінімальної зарплатні. Тобто в поточному році така ставка дорівнюватиме 90 грн за метр. А в 2023-му, після чергового збільшення мінімалки, ставка податку цілком може перевищити 100 грн.

Наприклад ви проживаєте у власній квартирі площею 100 квадратів. Тоді доплатити вам доведеться за 40 «зайвих» метрів. Сума податку становитиме 3600 грн. В минулому ж році видатки на таке житло були б значно меншими – всього 2,832 грн.

Податок на нерухомість потрібно платити раз на рік. Платіжка приходить влітку за місцем прописки. Оплатити вказану у квитанції суму потрібно за 2 місяці з моменту її отримання. Інакше на суму податку можуть нарахувати пеню, чи навіть штраф.