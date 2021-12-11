Українців пожаліли: ціну на газ для деяких категорій опустили в 5 разів

Національна комісія, що регулює галузі енергетики та компослуг врятувала українців від катастрофічного тарифу на газ. Йдеться про споживачів, що опинилися під опікою «Нафтогазу» як постачальника останньої надії (ПОН). Тепер за газ вони платитимуть майже у 5 разів менше.





На засіданні 9 грудня НКРЕКП врешті прийняла довгоочікуване рішення про нові тарифи на газ для клієнтів ПОН. Українці, що залишилися без постачальника та наразі отримують енергоресурс від «Нафтогазу», тепер платитимуть по 7,96 грн за 1 куб м. Регулятор пішов назустріч проханню національного постачальника та дозволив перевести своїх тимчасових клієнтів на річний фіксований тариф.

Нагадаємо, що з початку грудня вказана категорія споживачів змушена була платити за газ шалені гроші. Після закінчення строку домовленості із державною владою «Нафтогаз» автоматично перевів клієнтів постачальника останньої надії на «плаваючу» ціну, яка змінювалася щодня. Протягом першого тижня зими вартість газу для таких домогосподарств коливалася між 43 та 47 гривнями за кубічний метр, а люди з жахом уявляли, які суму вони побачать у платіжках наприкінці місяця.

Та ситуацію врятувала щедра пропозиція «Нафтогазу» замінити «плаваючий» тариф для цієї категорії споживачів на річний фіксований тариф, яким наразі користуються практично всі побутові клієнти компанії. Якби не цей крок назустріч від провідного українського постачальника, громадяни продовжили б сплачувати неймовірні суми за користування природним газом. А враховуючи великі витрати пального на тепло, характерні для зимового періоду, далеко не всі клієнти ПОН змогли б оплачувати послугу за таким тарифом.

Однак зараз, коли рішення при зниження ціни на газ схвалила Національна комісія, українці можуть зітхнути спокійно. Адже ставка 7,96 грн за кубометр «блакитного палива» буде для них актуальною принаймні до закінчення поточного опалювального сезону.