Клієнти Ощадбанку можуть безкоштовно отримати смартфон або ноутбук

Державний банк України Ощадбанк почав дарувати своїм клієнтам нові iPhone 13 та MacBook Air M1 13. Фінансова установа разом із міжнародною платіжною системою MasterСard почала випускати нові картки «ЛАЙК’Ю» для дітей та підлітків від 6 років. Умови акції дійсно вигідні для українців. Можна отримати розкішні подарунки до Дня святого Миколая чи до Нового Року.

Ці картки мають багато переваг, одна з яких — участь у розіграші крутих гаджетів від Apple. До інших плюсів можна віднести можливість розраховуватись карткою в Україні та за кордоном. Також можна розраховуватись онлайн в інтернеті та офлайн. А ще новій картці доступні такі сервіси:

Можна управляти кишеньковими грошима дітей через додаток Ощад24.

Власники отримують доступ до бізнес-залів в аеропортах України.

Можна додати до Apple Pay та Google Pay.

Розрахунки з телефона.

Підключення до системи Mastercard.

Сертифікати, знижки та багато іншого.

Варто зазначити що пластикова картка має стильний дизайн. Ціна нового смартфона від Apple 13 серії у магазинах сьогодні починається від 35,5 тисяч гривень. Вартість MacBook Air в найбільших мережах стартує від 43 тисяч гривень. Звісно чимало людей захоче позмагатись за такі дорогі аксесуари.

На офіційному акаунті у Facebook Ощадбанк вже оприлюднив перші результати розіграшу. Власниками смартфонів стали двоє дітей з Києва та Червонограда (Львівська область).

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно отримати картку «ЛАЙК’Ю» та здійснити будь-яку покупку і розрахуватись цією ж карткою. Мінімальна сума покупки 50 гривень. Акція триватиме до 31 грудня 2022 року, тому встигнути може кожен, хто має дітей.