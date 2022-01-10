Новий рік – нові можливості: жіночий гороскоп на другий тиждень 2022 року

Зірки кажуть, що початок нового року буде суперечливим. З одного боку, перші тижні січня будуть для багатьох складним періодом, але вже закінчення місяця дасть сили та енергію для вирішення багатьох проблем. Місяць, що росте, подарує сили. Чого чекати жінкам, народженим під різними знаками Зодіаку наступного тижня.





Овни

Ситуація складеться явно на вашу користь. Користуйтеся цим, укладайте вигідні угоди, налагоджуйте відносини з начальством, і тоді вас відзначать. Можете розраховувати навіть на поблажки та премії. Якщо хочете налагодити стосунки у сім’ї, скористайтеся вихідними днями.

Тільці

Заздрість це те, що може зіпсувати вашу ситуацію на роботі. Але заздрити будете не ви, а вам, що ще гірше. Намагайтеся менше розповідати про свої плани. Якщо дуже хочеться посвятити у них когось, проведіть вихідні із близькими. Особисте життя – це сфера, в якій знадобиться інтуїція, але не надто захоплюйтесь. Можливо будуть незначні надходження фінансів.

Близнюки

Цього тижня потрібно включити свою жіночу інтуїцію та уважніше придивитися до ближнього кола. Можливо, біля вас є недоброзичливці. На роботі все йде гладко, ви доведете свій професіоналізм, а ваші ідеї можуть здатися начальству перспективними. Одиноким Близнюкам доведеться вибирати, оскільки шанувальники будуть особливо активними.

Раки

Раків чекає спокійний та рівномірний тиждень. Не варто будувати грандіозних планів чи починати щось нове. Емоції можуть спотворити картинку, і ви неправильно зрозумієте стан речей. Будьте обережні з відносинами на роботі, особливо особистими, а от відрядження відмовлятися не варто. А вихідні все ж таки краще провести з рідними.

Леви

У Левів на цьому тижні все складеться благополучно. У деяких ситуаціях все ж таки доведеться прислухатися до чужої думки піти на деякі поступки, але це не засмучуватиме або напружуватиме. Робота буде забирати занадто багато часу, але це більше плюс, ніж мінус. Знаки уваги принесуть радість.

Діви

Якщо цього тижня у Дів і виникнуть проблеми, причиною їх будуть Ви самі. На роботі можливі труднощі, а поведінка керівництва мало відповідатиме ситуації, що склалася. Загалом тиждень буде напруженим, врятувати становище допоможе ваша інтуїція, та й то ближче до вихідних.

Терези

Загалом тиждень буде непоганим. Якщо є проблеми на роботі або з конкурентами, то, зібравшись і зосередившись, ви зможете їх вирішити. Найближчими днями варто згадати свої таланти, оскільки вони будуть особливо підходять для творчої реалізації. В особистому плані тиждень набагато вдалий. Серед друзів, близьких та коханих панує повне розуміння та гармонія.

Скорпіони

Цей тиждень буде багатим на сюрпризи в особистому житті. Буде багато спокус, яким можна подаватись. На роботі можливі угоди та вигідні пропозиції, але це не буде основними подіями тижня. Можливі фінансові надходження, але вони не вражатимуть своїми розмірами. Вихідні на природі – це найкраще закінчення цього тижня.

Стрільці

Ось кого цього тижня закрутить справжній вир подій – так це Стрільців. Поїздки, цікаві завдання, які дозволять повною мірою виявити себе. Імовірні нові знайомства як у діловій, так і в особистій сфері. Сміливо приймайте запрошення на зустрічі та вечірки. А у вихідні можливо доведеться самим приймати гостей з далекого.

Козероги

Козероги теж не можуть скаржитися на нудьгу та затишшя. Якщо вдасться подолати природну скритність і замкнутість, то тиждень обіцяє бути багатим на знайомства та зустрічі. Фінансове становище не тільки стабілізується, а й поліпшиться настільки, що у середині тижня з’явиться можливість зробити велику покупку. Можливо, ви несподівано отримаєте романтичний подарунок.

Водолії

Головне завдання цього тижня для представниць цього знаку, не зашкодити собі. Якщо ви приділите собі більше уваги, то отримаєте всі переваги: ​​зростання кар’єри, фінансові надходження, удачу. Можете придбати пару нових нарядів, це оцінять і на роботі та кохана людина.

Риби

Кому доведеться взяти себе в руки і проявити всі терпіння, на які вони здатні, то це рибам. Прислухайтеся до себе, вроджена мудрість та інтуїція допоможуть не лише розплутати складну ситуацію, а й вийти з неї з приємним бонусом чи невеликою вигодою. На вихідних винагородіть себе за працю поїздкою за місто або просто добре проведіть час.