Двокімнатна квартира до 50 тис. грн: де в Україні такі низькі ціни на нерухомість

В Україні можна знайти цілком пристойне житло в межах 50 тис. грн. Щоправда квартири за такою ціною здебільшого розташовані у селах, поодаль від великих міст. У них можуть бути відсутні деякі важливі комунікації, наприклад центральне опалення чи каналізація. Крім того новому власнику доведеться зробити у квартирі принаймні «косметичний» ремонт.

Оголошень із недорогими квартирами на українських порталах нерухомості зараз вистачає. Наприклад у селі Ковтуново на Сумщині двокімнатну квартиру продають лише за 48 тис грн. Її площа складає 49 кв. м, з яких 8 «квадратів» – займає кухня.

Квартира розташована на 2-му поверсі двоповерхового будинку. Окремого санвузла у квартирі немає, як і балкону. Відсутнє також централізоване опалення. Однак є газ, вода, електрика та інтернет.

Власник квартири зазначив, що саме почав робити капітальний ремонт. Зокрема він замінив електропроводку і встановив нові броньовані двері. Та завершувати ремонт буде вже новий власник житла. Також йому найімовірніше доведеться «оновити» дах, адже він досить хиткий, а квартира розташована на останньому поверсі.

У ціну квартири входить просторий сарай із погребом, а також ділянка землі на 10 соток, на якій можна облаштувати город чи фруктовий сад. Недалеко від помешкання знаходиться магазин, школа, а на віддалі 1 км – автобусна зупинка.

Така нізка ціна квартири обгрунтована не лише її станом та віддаленістю від обласного центру. Сумська область межує із росією, тож вважається не надто безпечним регіоном. Загалом в Україні зараз суттєво знизилися ціни на житло поблизу кордонів із росією та білоруссю, а також розташоване недалеко він зони бойових дій. В таких регіонах за 50 тис. грн можна придбати не лише квартиру, а й досить просторий будинок з усіма комунікаціями.