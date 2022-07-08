Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Cегодня, 8 июля, растущая Луна в Скорпионе. Посвятите этот день своей карьере: вы сможете либо получить выгодное предложение, либо (как минимум) успешно завершить рабочую неделю, закрыв все важные дела.





♈ Овен

Существует огромная разница между действием и имитацией бурной деятельности. Будьте в моменте, чтобы очистить свой разум и отпустить необходимость постоянно чего-то добиваться. Осознание того, что ваша самооценка не определяется вашей продуктивностью, поможет вам освободиться.

Космический совет: живите настоящим.

♉ Телец

Чувства просто так не уходят. Вам нужно стать садовником и вырастить внутри своей души новое дерево, изменив ландшафт. Поговорите с близким человеком или своим прошлым «я». Придется осознать все, что вы подавили внутри. Вместо того, чтобы отвергать определенные эмоции как «положительные» или «отрицательные», прислушайтесь к тому, чем они вызваны.

Космический совет: инициируйте разговор, который долго откладывали.

♊ Близнецы

Заметая неприятности «под ковер», вы избегаете многих проблем. Но эмоции, которые были пробуждены внутри вас, не уходят просто так. Они будут продолжать преследовать вас по ночам. Они будут продолжать создавать беспорядки. Поэтому постарайтесь поговорить о том, что больше всего болит.

Космический совет: просите, и вы получите желаемое.

♋ Рак

Чем ближе мы к людям, тем больше у нас от них ожиданий. На самом деле, большая часть нашего разочарования связана с тем, что иногда люди, которых мы любим, неспособны понять нас, оценить нас или оправдать наши ожидания.

Космический совет: отбросьте предубеждения.

♌ Лев

Сегодня вы встретите свою половинку. И это будете вы сами. Познайте свои самые сокровенные желания и насладитесь временем с самым близким человеком — самим собой.

Космический совет: полюбите себя.

♍ Девы

Плохая новость в том, что не все вас поймут. Хорошая новость в том, что это не имеет значения. Освободив себя от желания быть одобренным другими людьми, вы создадите в своей жизни место для правильных связей. На фронте любви и романтики это может стать новым рывком вперед в отношениях.

Космический совет: перестаньте искать одобрения у других.

♎ Весы

Вы отдали свое сердце тем, кто не заслуживал любви. Вы доверяли тем, кто предпочитал вас подводить снова и снова. Вы заслуживаете большего, чем еще одна неполноценная любовь. Вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто захочет прожить с вами всю оставшуюся жизнь и поддержит вас в самые сильные бури.

Космический совет: настройтесь на ту жизнь, которую вы заслуживаете.

♏ Скорпион

Ваше тело не машина. Вы не созданы для того, чтобы постоянно что-то делать. Постоянно пытаться достичь вещей, которые кажутся вам недосягаемыми. Нажмите кнопку паузы. Найдите минутку, чтобы посмотреть на красоту и изящество, которые вас окружают.

Космический совет: поставьте дела на паузу.

♐ Стрелец

Как часто вы готовы говорить «я не знаю» и «я готов учиться»? Пришло время заняться самопознанием. Однако не спешите влезать в аккуратную маленькую коробочку или наклеивать на нее этикетку. Займитесь исследованием себя, которое продлится всю вашу жизнь.

Космический совет: пробудите любопытство к своему настоящему «я».

♑ Козерог

Не каждый человек из вашего окружения стоит вашего времени и энергии. Не каждый заслуживает места в вашем священном кругу. Продолжайте возводить свою крепость и ставить частокол от тех людей, что пришли в вашу жизнь грабить вашу духовную сокровищницу.

Космический совет: укрепите свои личные границы.

♒ Водолей

Может быть, конфликт не столько во внешнем мире. Возможно, внутри вас идет война. Но с чего начался этот конфликт? Почему вы испытываете постоянное желание сопротивляться тому, что предлагает вам жизнь? Понаблюдайте за своим состоянием, чтобы найти корень внутреннего разлада.

Космический совет: откажитесь от конфликтов.

♊ Рыбы

Путешествие всегда является ответом. Что-то подсказывает нам, что вы в настроении отправиться в путь. Даже самое бюджетное путешествие откроет для вас новые горизонты.

Космический совет: отправьтесь в путешествие.