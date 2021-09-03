Гроші в небезпеці: ряд великих банків може закритись вже найближчим часом

Позбавлення ліцензії відомого українського банку «Земельний капітал» змусило багатьох українських вкладників замислитися над безпекою своїх коштів. Тож із дня припинення діяльності вказаного банку, розмови про так званий «банкопад», тенденцію до закриття фінустанов, не стихають. Що ж буде далі із фінансовим ринком України, та чи варто громадянам турбуватися про свої заощадження?





На думку експерта у сфері фінансів, та за сумісництвом голови правління «Юнекс Банку», Івана Світека масове закриття фінансових установ нам поки що не загрожує. Існує ймовірність, що цьогоріч ринок таки покинуть кілька вітчизняних банків. Однак це буде не скандальне банкрутство, а тиха-мирна здача ліцензії без глобальних наслідків для вкладників.

«Я б не назвав закриття декількох банків словом «тенденція». Те, що з ринку підуть два-три гравці – цілком нормально. У цьому бізнесі існує дуже велика конкуренція. Потрібно постійно рухатися вперед та розвиватися, щоб не втратити своїх позицій. Тож немає нічого дивного у тому, що найслабші банки не витримують такого темпу», – зазначив експерт.

Та не завжди приводом до закриття фінустанов стає жорстка конкуренція на ринку. Останнім часом все частіше банки втрачають право продовжувати свою діяльність через втрату інтересу інвесторів. Банківська справа — це дуже складний бізнес, що постійно вимагає ресурсів, уваги, контролю та дотримання бізнес- моделі. До того ж вимоги НБУ до банків з кожним днем стають все жорсткішими. Через це велика кількість інвесторів просто не наважується вкладати свої кошти у такий «непевний» бізнес.

Резюмуючи, Іван Світек підкреслив, що навіть у випадку закриття кількох фінансових установ, українцям не загрожує масова втрата депозитів. Адже Фонд гарантування вкладів може убезпечити клієнтів українських банків від проблем із поверненням коштів. До того ж у владних колах вже обговорюється намір збільшити гарантовану суму Фонду ледь не утричі.