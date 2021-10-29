В домівки українців почав надходити газ, яким важко обігріти оселю
Що не так з «блакитним паливом» і кому доведеться викласти 10 тис. грн?
Останнім часом українці наперебій скаржаться на якість газу, що надходить до їхніх осель. Вони стверджують, що пальне гірше гріє та неприємно пахне. У відповідь за заяви споживачів експерти запевняють – калорійність газу в Україні повністю відповідає стандарту. Якщо ж у когось є сумніви, можна провести експертизу. Та за неї громадянину доведеться з власної кишені заплатити 10 тисяч гривень.
Чи справді газ «зіпсувався»?
Вітчизняні спеціалісти в галузі комунального господарства переконані – українці отримують той самий газ, що і європейці. Адже він по суті надходить «з однієї труби». А скарги споживачів більшою мірою пов’язані зі станом газового обладнання.
На думку експертки Тетяни Бойко, що координує енергетичні й житлово-комунальні програми у громадській організації ОПОРА, погана якість газу має лише три причини:
- забруднена горілка у газовій плиті;
- нестача кисню в приміщенні;
- знижений тиск в мережі.
Тетяна Бойко підкреслила, що якість газу контролюється від моменту видобутку до постачання в оселі громадян. Тож усі проблеми з ресурсом мають виключно локальний характер.
Хочете перевірити якість газу? Платіть 10 тисяч
Якщо споживач все ж сумнівається якості газу, яким його забезпечує постачальник, він може ініціювати експертизу. Проте перевірка – ще та лотерея. Якщо експерт виявить відповідність газу усім нормам, оплата його послуг ляже на плечі споживача. А це сума близько 10 тис. грн.
Звісно, в разі виявлення в пальному домішок, або його зниженій калорійності (тепловій здатності), облгаз оплатить не лише послуги експертизи, але й компенсацію споживачу. Та виграти суд проти газової компанії майже нереально.
Єдиний вихід – рахувати калорійність
Як зазначив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, єдиним способом контролювати якість енергоресурсу на постійній основі є зміна одиниць його вимірювання. У більшості європейських країн газ давно рахують у кілоджоулях (одиницях тепла), а не у кубометрах. В такому випадку люди точно знатимуть, за що платять.
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