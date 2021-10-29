В домівки українців почав надходити газ, яким важко обігріти оселю

Останнім часом українці наперебій скаржаться на якість газу, що надходить до їхніх осель. Вони стверджують, що пальне гірше гріє та неприємно пахне. У відповідь за заяви споживачів експерти запевняють – калорійність газу в Україні повністю відповідає стандарту. Якщо ж у когось є сумніви, можна провести експертизу. Та за неї громадянину доведеться з власної кишені заплатити 10 тисяч гривень.





Чи справді газ «зіпсувався»?

Вітчизняні спеціалісти в галузі комунального господарства переконані – українці отримують той самий газ, що і європейці. Адже він по суті надходить «з однієї труби». А скарги споживачів більшою мірою пов’язані зі станом газового обладнання.

На думку експертки Тетяни Бойко, що координує енергетичні й житлово-комунальні програми у громадській організації ОПОРА, погана якість газу має лише три причини:

забруднена горілка у газовій плиті;

нестача кисню в приміщенні;

знижений тиск в мережі.

Тетяна Бойко підкреслила, що якість газу контролюється від моменту видобутку до постачання в оселі громадян. Тож усі проблеми з ресурсом мають виключно локальний характер.

Хочете перевірити якість газу? Платіть 10 тисяч

Якщо споживач все ж сумнівається якості газу, яким його забезпечує постачальник, він може ініціювати експертизу. Проте перевірка – ще та лотерея. Якщо експерт виявить відповідність газу усім нормам, оплата його послуг ляже на плечі споживача. А це сума близько 10 тис. грн.

Звісно, в разі виявлення в пальному домішок, або його зниженій калорійності (тепловій здатності), облгаз оплатить не лише послуги експертизи, але й компенсацію споживачу. Та виграти суд проти газової компанії майже нереально.

Єдиний вихід – рахувати калорійність

Як зазначив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, єдиним способом контролювати якість енергоресурсу на постійній основі є зміна одиниць його вимірювання. У більшості європейських країн газ давно рахують у кілоджоулях (одиницях тепла), а не у кубометрах. В такому випадку люди точно знатимуть, за що платять.