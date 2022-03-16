Ілон Маск застеріг від долара: є кращі способи врятувати заощадження

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск розповів, чому не варто довіряти свої заощадження долару. Власник SpaceX та Tesla пояснив, у чому головний недолік «зеленого». Натомість розкрив власний секрет управління капіталом.





Мільярдер та один з найбагатших людей світу вважає, що зберігати свої статки у звичайній валюті дуже небезпечно. Навіть доларові США, що вважається найнадійнішим грошовим знаком у світі, бізнесмен не довіряє.

Справа в тому, що долар, як і будь-яка інша світова валюта піддається впливу інфляції, яка в Сполучених Штатах цьогоріч сягнула рекордного за останні 30 років показника. У зв’язку з цим чимало фінансових експертів очікують падіння курсу долара до євро. Окрім того Федеральна резервна система США вже запланувала підняття ключової ставки у 2022 році кілька разів підряд.

З огляду на тимчасову нестабільність долара, Ілон Маск вирішив обговорити зі своїми підписниками у Twitter можливий рівень інфляції у найближчі кілька років. Та згодом бізнесмен під власним питанням у соціальні мережі зазначив, що в умовах високої інфляції варто зберігати капітал у «фізичних» активах.

«Найкраще бути власником реальних цінностей, наприклад будинку, або ж акцій компанії. Це набагато вигідніше, ніж зберігати заощадження в доларах, що в будь який момент можуть здешевшати», – написав Маск.

Послухати відомого бізнесмена варто й Українцям, які бояться під час війни втратити увесь свій капітал через різке падіння курсу. Не варто намагатися всіма правдами й неправдами здобути долари, купуючи їх у підозрілих торговців. Набагато надійніше вкласти гроші в банківські метали, яким не страшна інфляція, або ж у акції іменитої компанії, хоча б навіть Tesla.

Варто зазначити, що попри свою недовіру до американської валюти, Маск не розчарувався у валюті віртуальній. Він досі тримає певну частину свого капіталу і біткоїнах, ефіріумах та доджах, не бажаючи їх продавати.

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