Названі найбільш шкідливі страви з картоплі

Картопля – один з найпопулярніших продуктів на нашому столі, тому що доступний, бюджетний і смачний. Але для того, щоб овоч приносив максимальну користь здоров’ю, його потрібно правильно готувати. В якому вигляді картопля є найбільш корисною і навпаки?





У складі картоплі міститься достатня кількість корисних речовин, зокрема, магній, калій, білки і кальцій. Однак слід пам’ятати і про вуглеводи, які входять до складу популярного овоча.

На думку дієтологів, страви з картоплі можна вживати регулярно, але в такому випадку важливо не наїдатися на ніч і стежити за тим, щоб протягом дня калорії спалювалися.

Фахівці вважають, що найкориснішою є варена або запечена картопля. При цьому не рекомендується тримати овоч довго в воді, оскільки більшу кількість мінералів міститься на поверхні.

А ось найбільш шкідливими стравами вважається картопля, смажена у фритюрі, і по-селянськи . За словами експертів, при термічній обробці зникають практично всі корисні мінерали і вітаміни. Крім того, блюдо саме по собі жирне і “важке” для нашого організму.