Названо 5 місць у смартфоні, які потрібно періодично перевіряти для нормальної роботи гаджета

Як показує практика, лише невелика кількість користувачів уміє налаштовувати смартфон та розуміє, як усе у ньому працює. Провели невелике опитування серед друзів, які далекі від світу IT — більшість людей далі, ніж у налаштування Bluetooth та Wi-Fi не заходили. У роботі зі своїми гаджетами користуємось різними чеклистами, які накопичилися у нас з досвідом. Поділимось з вами про місця у смартфоні, які необхідно періодично перевіряти.





У цій статті йтиметься про смартфони на Android, однак, може бути корисно і користувачам iPhone. Оскільки налаштування в Android можуть відрізнятися залежно від версії та прошивки, інформація має загальний ознайомчий характер.

Дозволи додатків

Періодично, перевіряю дозволи, які дані програмам, особливо це стосується мікрофона, телефону, доступу до SMS та контактів. Помітили, що якийсь додаток має доступ до даних дозволів? Тоді проаналізуйте, чи це потрібно чи ні.

Дуже часто програми хочуть багато дозволів для того, щоб зливати інформацію про наші контакти, SMS та дзвінки третім особам. Наприклад, звичайна проста гра вимагає доступ до SMS та дзвінків – а навіщо? Не треба надавати такі дозволи. Іноді ми даємо дозволи не читаючи, тому навіть ми, досвідчені користувачі, перевіряємо раз на пару тижнів які дозволи дані програмам.

Ігнор лист

Кілька разів у житті були випадки, коли ми додавали у ігнор лист своїх близьких. Але не спеціально, а випадково — в одному випадку через мокрі руки смартфон викликав контекстне меню контакту і ініціював додавання до чорного списку.

В іншому – не вимкнули дисплей, поклавши смартфон у кишеню, після чого також сталося мимовільне натискання. Тому, бажано перевіряти такий список, особливо, якщо вам хтось перестав писати та дзвонити.

Дані про тариф

Встановлюємо у себе програму від мобільного оператора, де періодично перевіряємо вартість свого тарифу, а також наявність підключених послуг. Досить випадково відповісти на рекламне повідомлення в стилі «Відправ «Так» якщо хочеш отримаєш доступ до чогось» і послуги можуть підключитися.

Також перевіряємо, чи не змінилися параметри нашого тарифу і періодично поглядаємо на появу нових, можливо, більш вигідних тарифів.

Вільне місце

Фото, відео та програми займають багато місця. Якщо місця, що залишилося, буде «впритул», то смартфон гальмуватиме. Спостерігаємо, щоб вільним залишалося не менше 10% від загальної пам’яті – так смартфону простіше працювати.

Оновлення програм та операційної системи

Раз на тиждень заходимо в Play Market і перевіряємо наявність оновлень до додатків — нам важливо, щоб усі програми мали останню версію.

Причина тут у безпеці – остання версія програми, як правило, усуває помилки та можливі вразливості. Також поглядаємо і в розділ оновлень для операційної системи (в налаштуваннях) і встановлюємо останні оновлення в міру надходження.

Що ще?

Якщо ви встановлюєте на свій смартфон додатки з неперевірених джерел (завантажуєте .apk файли вручну), то рекомендуємо встановити на смартфон антивірус і періодично проводити повну перевірку, так як програми, які ви завантажили поза офіційним магазином, можуть містити віруси-трояни, які виявляють активність не одразу.

PS. Якщо ви погано знаєтеся на смартфоні, то радимо записати або зробити скриншот налаштувань які ви часто змінюєте, щоб потім, у разі проблем, повернути все назад.