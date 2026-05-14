Українцям пояснили, хто може отримати 100% оплати лікарняного

В Україні розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», лікарняні можуть оплачуватися у розмірі 50%, 60%, 70% або 100% середньої заробітної плати чи доходу.

Повну оплату лікарняного — 100% середньої зарплати — зазвичай отримують застраховані особи, які мають понад вісім років страхового стажу. Якщо стаж менший, розмір виплати буде нижчим і визначатиметься за встановленою законом шкалою.

Хто має право на 100% лікарняного

Окремі категорії українців можуть отримувати лікарняні у повному розмірі незалежно від тривалості страхового стажу. До них належать ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, а також члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України.

Також 100% середньої зарплати під час тимчасової непрацездатності виплачують громадянам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таке саме право має один із батьків або особа, яка їх замінює, якщо вони доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Коли стаж не впливає на розмір виплати

Окремий порядок передбачений для працівників і гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті. Якщо вони є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір допомоги визначають за зарплатою або доходом, з яких фактично сплачувалися страхові внески.

Крім того, незалежно від страхового стажу у розмірі 100% середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності, якщо вона настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

Також у повному розмірі виплачується допомога по вагітності та пологах. У цьому випадку тривалість страхового стажу не впливає на право отримати 100% середньої зарплати або доходу.

Таким чином, для більшості працівників ключовим фактором залишається страховий стаж. Але для окремих категорій громадян закон передбачає повну оплату лікарняного незалежно від того, скільки років вони мають страхового стажу.