НБУ почав процедуру вилучення гривень певного номіналу та року

Національний банк України продовжує поступово вилучати з готівкового обігу банкноти гривні старих зразків. Це плановий процес оновлення банкнотно-монетного ряду: зношені та старі купюри, які потрапляють до банків, більше не повертають в обіг, а замінюють сучаснішими банкнотами або монетами відповідного номіналу.

Важливий нюанс: у випадку банкнот зразків 2003–2007 років не йдеться про те, що українцям потрібно негайно обмінювати всі такі купюри. НБУ раніше окремо пояснював, що під час поступової заміни громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти — ними можна розраховуватися, а банки поступово вилучатимуть їх із готівкового обігу.

Які банкноти поступово замінюють

Поступова заміна стосується банкнот старого зразка, випущених у 2003–2007 роках. Серед них — купюри номіналами:

20 гривень зразка 2003 року,

зразка 2003 року, 50 гривень зразка 2004 року,

зразка 2004 року, 100 гривень зразка 2005 року,

зразка 2005 року, 200 гривень зразка 2007 року,

зразка 2007 року, 500 гривень зразка 2006 року.

У Нацбанку пояснювали, що такі банкноти поступово замінюють на грошові знаки сучасного покоління — зразка 2014 року та наступних років випуску. Мета — підвищити якість готівки в обігу та посилити захист банкнот від підроблення.

Які гривні перебувають в обігу

Що робити українцям

Якщо у вас вдома є старі купюри цих номіналів, панікувати не потрібно. Їх можна використовувати під час розрахунків, якщо вони не втратили платіжних ознак і не є сильно пошкодженими. Поступове вилучення означає, що банк або торговельна точка може прийняти таку банкноту, а потім вона через банківську систему піде на заміну й уже не повернеться в обіг.

Водночас перевірити готівку вдома все ж варто. Рік зразка банкноти можна знайти на купюрі дрібним шрифтом. Якщо банкнота стара, сильно зношена або пошкоджена, її краще занести до банку для обміну на придатну до обігу купюру нового зразка.

Окремо слід не плутати ці банкноти із грошима старих зразків до 2003 року. Саме такі банкноти вже не приймаються під час розрахунків, але їх можна обміняти до кінця дії воєнного стану та ще протягом 90 днів після його припинення або скасування.

Отже, головне правило просте: якщо банкнота зразка 2003–2007 років у нормальному стані, її не потрібно терміново міняти. Але якщо вона стара, пошкоджена або ви просто хочете оновити готівку, можна звернутися до банку й обміняти її на сучасніші гроші того самого номіналу.