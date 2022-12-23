Українці можуть розраховувати на виплату в 500 євро на місяць: хто може отримати гроші

Біженці з України, які тимчасово перебувають в Іспанії, можуть отримати фінансову допомогу в сумі 500 євро на місяць. Заявку на виплати можна подати до 31 січня 2023 року. Проте претендувати не виплати мають право не всі українці, а лише ті, хто офіційно зареєструвався в країні як біженець.

Щомісячні виплати в розмірі 500 євро призначені переважно для матерів чи опікунів з неповнолітніми дітьми. Адже 400 євро з цієї суми дорослий біженець отримує на себе, а решту 100 євро – на дитину.

Надавачем матеріальної допомоги виступає уряд Каталонії. Ця програма виплат нова, тож прийом заявок від потенційних отримувачів розпочався лише 15 грудня 2022 року. Триватиме він протягом півтора місяці і закінчиться 31 січня 2023 року. До завершення цього періоду всі претенденти на виплати отримають відповідь на свій запит.

Згідно з інформацією на сайті уряду Каталонії, щоб претендувати на виплати потрібно:

отримати в Іспанії статус тимчасового захисту;

зареєструватися безпосередньо у муніципалітеті автономної області Каталонія.

Для подачі заявки українці можуть скористатися спеціальною формою, яка розміщена на сайті чи в електронному офісі міської ради за місцем реєстрації. Уряд Каталонії попередив українців, що очікувати на миттєву відповідь щодо виплат не варто. На обробку заявки може піти кілька днів, і лише після цього подавачі зможуть слідкувати за її розглядом через власний електронний кабінет.

Нагадаємо, що в Україні днями оновили список територій, де велись або на даний момент ведуться бойові дії, а також тимчасово окупованих регіонів. До нього увійшло понад 300 громад із 9 областей України. Згідно із цим списком внутрішньо переміщеним українцям будуть призначати матеріальну допомогу від держави: 2 тис. грн – на дорослого переселенця, 3 тис. грн – на дитину чи людину з інвалідністю.