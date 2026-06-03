God of War Laufey: Фей стає головною героїнею нового спінофу

Студія Santa Monica Studio офіційно анонсувала наступну велику гру у своїй флагманській серії — God of War Laufey. Уперше головною героїнею проєкту стане Фей, дружина Кратоса та матір Атрея. Акторка Дебора Енн Волл повернеться до своєї ролі, проте тепер її персонаж виходить на перший план, перетворюючись із фонової фігури на ключову дійову особу.

Сюжет та новий вимір

За сюжетом гри, Фей прокидається після власного похорону в містичному світі під назвою Everywhen. Це потойбічний простір, де мешкають загиблі боги з різних міфологій. Оскільки її плани щодо захисту родини опиняються під загрозою, героїні доведеться розгадати природу цього місця та пробитися крізь хаос, щоб знайти шлях додому.

Розробники наголошують на кількох ключових аспектах:

Новинка є не приквелом, а прямим продовженням подій, які розгорталися на самому початку гри 2018 року.

Проєкт суттєво розширює пантеон серії. Серед підтверджених супротивників уже заявлені єгипетська богиня Сехмет та монголо-тибетське божество Бегтсе.

У промоматеріалах помітили персонажа, схожого на шумерського героя Енкіду, а автори натякають на зустріч із фігурами з оригінальної грецької трилогії.

Бойова система та зв’язок поколінь

Бойова система God of War Laufey базується на використанні легендарного меча, орієнтованого на високу швидкість та безперервний тиск на ворогів. Механіка дозволяє миттєво перемикатися між наземними та повітряними комбінаціями без втрати динаміки. Santa Monica Studio прагне поєднати рухливість класичних частин епохи Стародавньої Греції з глибокою побудовою світу та детальним розкриттям персонажів, що стали візитною карткою скандинавського перезапуску.

Головним завданням розробників є об’єднання минулого, сучасного та майбутнього франшизи в єдиний всесвіт. Гра розробляється ексклюзивно для консолі PlayStation 5, проте точної дати релізу компанія поки не розголошує.