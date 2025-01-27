В Crysis тепер можна пограти у VR: правда не офіційно

Серія Crysis, хоч і не виділялася грандіозним сюжетом, на довгі роки прославилася як зразковий бенчмарк і просто веселий шутер. Тепер же оцінити красу й екшен тайтла можна не просто на ПК, а за допомогою шоломів віртуальної реальності.

Умілець під ніком fholger перетворив Crysis на гру для VR-гарнітур. Створена ним модифікація працює на базі найпершої частини шутера. Моддер не просто адаптував роздільну здатність гри для шоломів, а й налаштував переміщення, стрілянину, ближній бій, взаємодію з оточенням і багато іншого. Крім того, версія Crysis для VR підтримує роботу з костюмами для передачі тактильних відчуттів, тож охочі можуть відчути всі поранення, які отримає їхній герой.

Модифікація Crysis VR працює на базі стандартної версії шутера – з ремастером вона не увімкнеться. Для запуску потрібна встановлена Crysis, переважно ліцензійна, і файли мода – завантажити їх можна тут. Працює гра з усіма шоломами віртуальної реальності, які можна підключити до ПК.