Нас чекає новий Doom – в id Software уже йдуть приготування

Студія id Software повідомила, що зараз працює над своїм наступним великим проектом. Про що конкретно йдеться, втім, розробники не розповідали.





Заява була зроблена в рамках заходу QuakeCon 2022. Про створення нової гри повідомив сам голова id Software Марті Страттон. Чи це буде нова DOOM? Або наступний Quake? А може, Wolfenstein? Поки що залишається тільки гадати. Не виключено, що id Software вирішить створити щось нове.

Раніше id повідомила, що знаходиться у пошуках дизайнера бойової системи зі знаннями DOOM (2016) та DOOM Eternal. Також були потрібні розробники, які мають досвід у створенні ігор від третьої особи. А ще була вакансія на посаду девелопера FPS у науково-фантастичному та фентезійному антуражі.

Таким чином, можна припустити, що мова може йти як про наступну DOOM, так і про нову Quake. А ще компанія може працювати одразу над кількома іграми.

Остання гра id Software – DOOM Eternal 2020 року випуску.