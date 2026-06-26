Epic Games Store безкоштовно роздає Voidwrought і RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Epic Games Store оновив щотижневу роздачу і цього разу пропонує одразу дві гри: похмурий метроїдванія-екшен Voidwrought та симулятор парку розваг RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Обидві гри можна додати до своєї бібліотеки безкоштовно в межах стандартної акції Epic.

Voidwrought — це швидкий 2D-екшен-платформер із дослідженням світу, босами та системою реліквій. Гравцям пропонують спускатися в підземні руїни, відкривати нові зони, збирати артефакти й духів, а також налаштовувати стиль проходження за допомогою активних і пасивних здібностей. У грі понад 90 типів ворогів, 11 босів і більше 50 предметів для створення власного білда.

Voidwrought

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition — класичний симулятор управління парком розваг. Гравець може будувати американські гірки, керувати фінансами, магазинами, персоналом і настроєм відвідувачів. Complete Edition містить доповнення Soaked! і Wild!, які додають аквапарки, дикі тварини та нові сценарії. Версія також адаптована для сучасних ПК і підтримує широкоформатну роздільну здатність 1080p.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Наступного тижня Epic планує роздати ще дві гри: River City Girls 2 та I Have No Mouth, and I Must Scream.