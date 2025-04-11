В ігри з ПК тепер можна грати на смартфоні: потрібен інтернет на 30 Мбіт/с

Razer повідомила про запуск платформи PC Remote Play. Вона дає змогу транслювати картинку з ПК на підключений смартфон або планшет. Портативна консоль теж підійде.

Щоб усе запрацювало, потрібно виконати кілька простих кроків. Доведеться встановити на смартфон/планшет додатки Razer Nexus і Razer PC Remote Play. Також потрібно поставити Razer Cortex на ПК і активувати там функцію віддаленого відтворення. Щоб ігровий процес був зручнішим, до смартфона слід підключити контролер. Razer рекомендує фірмовий Kishi Ultra, але можна і щось інше.

Є вимоги до OC. На смартфоні має бути встановлена iOS 18 або Android 14 мінімум. На ПК – Windows 10 або більш свіжа Windows 11. Що стосується швидкості з’єднання, для комфортної гри рекомендується понад 30 Мбіт/с. Мінімум – 15 Мбіт/с.

Razer PC Remote Play підтримує Steam, Epic Games, PC Game Pass та інші сервіси, з яких ігри можна транслювати на мобільний пристрій. Картинка буде максимальної якості.

«Завдяки автоматичному налаштуванню на максимальну роздільну здатність і частоту оновлення ви зможете насолоджуватися найчіткішими та найплавнішими візуальними ефектами, де б ви не грали», – Razer.

Застосунок Razer PC Remote Play доступний для завантаження в App Store і Google Play.