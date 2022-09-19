Описано реакцію Rockstar на витік геймплею GTA VI

Творці серії Grand Theft Auto були шоковані витоком ранньої версії своєї нової гри. Про це повідомляє Bloomberg.





За словами журналістів, творці GTA – студія Rockstar та видавець Take-Two – ще не відреагували на витік відео з геймплеєм GTA VI офіційно. Однак джерела в компаніях заявили, що співробітники компаній були приголомшені і шоковані. Багато хто з них обговорює ситуацію і висловлює припущення, як на витік відреагує керівництво.

Поточні настрої у компанії також описали джерела The Guardian . Інсайдери розповіли, що Rockstar, ймовірно, виступить із заявою, де підтвердить факт витоку та розповість про наслідки. «Виток завдає шкоди розробникам відеоігор не лише через конфіденційну інформацію, яку вони представляють, а й тому, що витоки можуть негативно вплинути на сприйняття гри до її випуску», — наголосили співрозмовники британського видання. За словами джерел, розробники ігор деморалізовані новиною про появу витоків.

Раніше автор Bloomberg Джейсон Шрайєр підтвердив факт витоку геймплею GTA VI. За словами фахівця, витік даних може негативно вплинути на процес розробки та терміни релізу тайтлу. Також у Rockstar, швидше за все, обмежать можливість роботи над грою вдома.