GTA 6 отримає російську локалізацію

На сайті Rockstar Games з’явилася нова вакансія. У ній написано, що компанія шукає тестувальника російської локалізації для GTA 6. Висновок: гру точно перекладуть російською мовою.

Ймовірно, переклад стосуватиметься тільки субтитрів та інтерфейсу. Судячи з контракту, роботи триватимуть 12 місяців. Такий термін натякає на дату виходу гри – березень 2025 року. Але ця інформація офіційно ще не підтверджена.

Фанати Rockstar Games чекають на майбутній анонс Grand Theft Auto VI. Особливо уважні користувачі мережі знайшли згадку про особливості розробки шостої частини в патентах Take-Two.

Виявилося, розробники не гребували використовувати сучасні нейромережеві моделі при створенні деяких деталей і навіть персонажів. Ознайомитися з цим докладніше можете тут. А ще подивіться перший трейлер GTA 6. Він побив кілька рекордів на YouTube.