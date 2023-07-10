«Відьмак 3» запустили на RTX4090 у 8К-розширенні із сотнею модів одночасно

«Відьмак 3», як і раніше, виділяється серед ігор з відкритим світом чудовою графікою, що подвійно актуально після виходу некст-ген оновлення наприкінці минулого року. Тим не менш, велика фан-спільнота любить покращувати RPG самостійно, використовуючи всілякі графічні модифікації, завдяки яким гра може демонструвати воістину захоплюючі пейзажі.

Доказ – нове відео з YouTube-каналу Digital Dreams, в якому The Witcher 3 запустили на відеокарті RTX 4090 у роздільній здатності 8К і з більш ніж сотнею різних модифікацій.

Автори використали Immersive Lighting Mod версії 2.2 та Beyond all Limits з трасуванням променів ReShade. Зокрема, ILM вносить помітні покращення у візуальний бік гри, додаючи більш складне освітлення сцен, особливо в таких локаціях, як Велен, Скелліге та Туссен. Результат ви можете побачити на доданому відео.

Патч наступного покоління, згаданий у вступі, вийшов наприкінці минулого року на ПК, PS5 та Xbox Series X/S. Він додав у гру низку нових функцій та візуальних доробок, включаючи підтримку трасування променів. Відразу після релізу гравці скаржилися на технічні проблеми, але польські розробники виправили їх за допомогою наступних апдейтів, і навіть додали інші плюшки, наприклад підтримку функції Intel XeSS для ПК.