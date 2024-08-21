Borderlands 4, “Мафія”, “Цива” та інші головні анонси з Gamescom 2024

У Кельні відкрилася найбільша ігрова виставка — Gamescom 2024. Під час відкриття було згадано близько 160 різних ігор. Ми зібрали головні анонси, включаючи Borderlands 4, сьому частину «Цивілізації» та нову «Дюну».

Borderlands 4. Знайомі стилістика та сеттінг плюс нова планета. На відкритті Gamescom показали лише кінематографічний трейлер гри. Розробники розраховують випустити її колись у 2025 році на всіх актуальних платформах.

Dune: Awakening. Розрахований на багато користувачів проект, дії якого проходитимуть на планеті Арракіс. Спробувати себе у торгівлі меланжем зможуть володарі PC на початку 2025 року. Консольний реліз очікується пізніше.

Civilization 7 похвалилася першим геймплейним трейлером. Переписати хід історії можна буде спробувати, починаючи з 11 лютого 2025 року. Пізніше Firaxis проведе детальну презентацію гри. Але вже відомо, що Civilization 7 вийде одразу на всіх актуальних платформах.

Dying Light: The Beast – нова частина зомбі-шутера від студії Techland. Кришити мерців, що ожили, у відкритому світі можна буде наступного року, але поки що без конкретної дати. Гра буде доступна на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Masters of Albion – нова гра від Пітера Моліньє, яка дотримується курсу його серії ігор Black & White. Гравцям обіцяють можливість кастомізувати все поспіль, продуману стратегію та екшен від третьої особи. Дати виходу наразі немає.

Marvel Rivals – розрахована на багато користувачів гра в стилі Overwatch. Проект уже давно анонсовано, а на відкритті Gamescom назвали дату його виходу. На комп’ютерах, Xbox та PlayStation гра з’явиться 6 грудня цього року.

Lost Records: Bloom&Rage є новою грою від творців Life is Strange. Проект поділено на дві частини: перша вийде 18 лютого 2025 року, а друга – 18 березня.

Indiana Jones and the Great Circle – амбітний, але недовговічний ексклюзив Xbox. На PC та консолях від Microsoft гри з’явиться 9 грудня цього року, а на PS5 з’явиться навесні наступного.

Mafia: The Old Country. Один із найнесподіваніших анонсів. Дії «GTA у мафіозному антуражі» відбуваються на початку ХХ століття на Сицилії. Проект є приквелом до попередніх «Мафій». Детальніше про гру обіцяють розповісти лише під кінець року, а реліз поки що заплановано на 2025-й.