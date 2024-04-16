Ентузіаст зібрав портативну PlayStation 1 з оригінального заліза консолі

Користувач під ніком YveltalGriffin представив свою портативну консоль PlayStation One, створену з оригінальної приставки.

Портативка була зібрана з частин, узятих з PS1, а також геймпада Dualshock, у якого прибрані стіки. Для поліпшення зображення використовується скейлер Shinobi.

Автору проекту довелося піти на різні хитрощі, щоб впихнути габаритне “залізо” пристрою в маленький корпус геймпада. Наприклад, йому довелося розрізати навпіл оригінальну материнську плату, скласти її і перепаяти дроти.

Як зазначає автор консолі, під час постійної роботи вона може тримати заряд 2.5 години і доволі помітно нагріватися, тому що у портативки немає жодних радіаторів.

До всього іншого користувач не зможе налаштувати гучність звуку або перезапустити консоль. Але незважаючи на недоліки, користувачі мережі залишилися в захваті від цієї компактної версії консолі PS1.