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GTA 6 навряд чи працюватиме у 60 fps навіть на PS5 Pro: Digital Foundry пояснила причину

Автор:
Томенко Павло

Grand Theft Auto VI може не отримати режим 60 fps на жодній із актуальних консолей PlayStation, включно з PS5 Pro. Таку думку висловили фахівці Digital Foundry у випуску DF Direct Weekly #270, присвяченому новим матеріалам гри та дискусії навколо її технічного стану.

Головна причина — не графічний процесор, а CPU. За оцінкою Digital Foundry, GTA 6, як і багато великих відкритих світів Rockstar, імовірно буде сильно залежати від процесора. Саме CPU відповідає за значну частину симуляції світу: поведінку NPC, транспорт, фізику, логіку міста, щільність подій і роботу ігрових систем у реальному часі.

Чому PS5 Pro може не допомогти

PS5 Pro справді потужніша за базову PS5, але її головні переваги стосуються графіки. Sony офіційно заявляла про GPU з 67% більшою кількістю обчислювальних блоків, на 28% швидшу пам’ять, до 45% швидший рендеринг, покращений ray tracing і технологію масштабування PlayStation Spectral Super Resolution.

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Порівняння PlayStation 5 та PlayStation 5 5 Pro (джерело PlayUA)

Однак ці покращення не розв’язують головну проблему, якщо гра впирається саме в процесор. PSSR може допомогти зробити картинку чіткішою або зменшити навантаження на GPU, але не змінює радикально те, скільки обчислень CPU має виконати для підтримки відкритого світу на 60 кадрах/с.

Саме тому Digital Foundry вважає, що для GTA 6 на PS5 Pro реалістичнішим сценарієм є 30 fps або, у кращому випадку, режим 40 fps для телевізорів і моніторів із частотою 120 Гц. Такий режим уже використовують деякі сучасні консольні ігри як компроміс між плавністю та якістю графіки: він не дорівнює 60 fps, але відчутно швидший за класичні 30 fps.

40 fps можуть стати компромісом

Режим 40 fps має технічний сенс саме на 120-герцових екранах. За часом кадру він перебуває приблизно посередині між 30 і 60 fps: 30 fps дають близько 33,3 мс на кадр, 60 fps — 16,7 мс, а 40 fps — 25 мс. Digital Foundry називає такий варіант потенційно вдалим компромісом, якщо повноцінні 60 fps для гри будуть недосяжними.

GTA 6

Водночас це лише прогноз. Rockstar поки не розкривала офіційних режимів продуктивності GTA 6, не показувала повноцінний геймплей із лічильником кадрів і не підтверджувала, чи буде окремий режим для PS5 Pro.

Офіційно відомо інше: Grand Theft Auto VI має вийти 19 листопада 2026 року. На PlayStation Blog зазначено, що версія для PS5 використовуватиме DualSense, 3D AudioTech і швидкий SSD, але там не йдеться про 60 fps або окремі графічні режими.

Для Xbox також підтверджено реліз GTA 6 на Xbox Series X|S 19 листопада 2026 року.

Отже, поки що історія з 60 fps залишається технічною оцінкою Digital Foundry, а не офіційним підтвердженням. Але їхній аргумент зрозумілий: PS5 Pro може покращити якість зображення, ray tracing або стабільність кадрів, проте без суттєвого приросту CPU вона навряд чи автоматично перетворить такий складний відкритий світ на гру з повноцінними 60 fps.

Нагадаємо, що цілий завод не буде працювати 2 дні через вихід нової саги про великого автокрадія.

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