GTA 6 навряд чи працюватиме у 60 fps навіть на PS5 Pro: Digital Foundry пояснила причину

Grand Theft Auto VI може не отримати режим 60 fps на жодній із актуальних консолей PlayStation, включно з PS5 Pro. Таку думку висловили фахівці Digital Foundry у випуску DF Direct Weekly #270, присвяченому новим матеріалам гри та дискусії навколо її технічного стану.

Головна причина — не графічний процесор, а CPU. За оцінкою Digital Foundry, GTA 6, як і багато великих відкритих світів Rockstar, імовірно буде сильно залежати від процесора. Саме CPU відповідає за значну частину симуляції світу: поведінку NPC, транспорт, фізику, логіку міста, щільність подій і роботу ігрових систем у реальному часі.

Чому PS5 Pro може не допомогти

PS5 Pro справді потужніша за базову PS5, але її головні переваги стосуються графіки. Sony офіційно заявляла про GPU з 67% більшою кількістю обчислювальних блоків, на 28% швидшу пам’ять, до 45% швидший рендеринг, покращений ray tracing і технологію масштабування PlayStation Spectral Super Resolution.

Порівняння PlayStation 5 та PlayStation 5 5 Pro (джерело PlayUA)

Однак ці покращення не розв’язують головну проблему, якщо гра впирається саме в процесор. PSSR може допомогти зробити картинку чіткішою або зменшити навантаження на GPU, але не змінює радикально те, скільки обчислень CPU має виконати для підтримки відкритого світу на 60 кадрах/с.

Саме тому Digital Foundry вважає, що для GTA 6 на PS5 Pro реалістичнішим сценарієм є 30 fps або, у кращому випадку, режим 40 fps для телевізорів і моніторів із частотою 120 Гц. Такий режим уже використовують деякі сучасні консольні ігри як компроміс між плавністю та якістю графіки: він не дорівнює 60 fps, але відчутно швидший за класичні 30 fps.

40 fps можуть стати компромісом

Режим 40 fps має технічний сенс саме на 120-герцових екранах. За часом кадру він перебуває приблизно посередині між 30 і 60 fps: 30 fps дають близько 33,3 мс на кадр, 60 fps — 16,7 мс, а 40 fps — 25 мс. Digital Foundry називає такий варіант потенційно вдалим компромісом, якщо повноцінні 60 fps для гри будуть недосяжними.

Водночас це лише прогноз. Rockstar поки не розкривала офіційних режимів продуктивності GTA 6, не показувала повноцінний геймплей із лічильником кадрів і не підтверджувала, чи буде окремий режим для PS5 Pro.

Офіційно відомо інше: Grand Theft Auto VI має вийти 19 листопада 2026 року. На PlayStation Blog зазначено, що версія для PS5 використовуватиме DualSense, 3D AudioTech і швидкий SSD, але там не йдеться про 60 fps або окремі графічні режими.

Для Xbox також підтверджено реліз GTA 6 на Xbox Series X|S 19 листопада 2026 року.

Отже, поки що історія з 60 fps залишається технічною оцінкою Digital Foundry, а не офіційним підтвердженням. Але їхній аргумент зрозумілий: PS5 Pro може покращити якість зображення, ray tracing або стабільність кадрів, проте без суттєвого приросту CPU вона навряд чи автоматично перетворить такий складний відкритий світ на гру з повноцінними 60 fps.

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