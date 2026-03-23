Сьогодні на ПК виходить Jesus Simulator: сюжетна гра за мотивами Нового Заповіту

Студія VRCFORGE Studios оголосила про реліз наративної пригодницької гри Jesus Simulator. Проєкт, в основу якого лягли події Нового Заповіту, виходить на ПК вже сьогодні, 23 березня. Розробники також підтвердили, що згодом гра з’явиться на консолях PlayStation.

Сюжет та концепція

Гра розповідає історію життя та смерті Ісуса з Назарета. За словами авторів, сценарій спирається на біблійні тексти та історично достовірні джерела. Гравці стануть свідками ключових подій Євангелія: від ранніх років Христа до його служіння, проповідей, здійснення чудес та зустрічей з учнями.

Головна мета проєкту — через діалоги та інтерактивні подорожі передати ключові цінності християнського вчення: любов, милосердя, прощення, віру та жертовність.

Особливості геймплею

За форматом Jesus Simulator — це атмосферна адвенчура від третьої особи. Ключові сюжетні сцени розробники доповнили різноманітними інтерактивними мінііграми.

Однією з найцікавіших механік гри стане зміна перспективи. Події можна буде переживати не лише від однієї особи — гравець зможе подивитися на історію очима різних біблійних персонажів, зокрема Марії, Йосипа, самого Ісуса та його учнів. Такий підхід має забезпечити глибше розуміння подій через різні точки зору.

Студія приділила значну увагу відтворенню історичних локацій з урахуванням культурного контексту тієї епохи. Розробники підкреслюють, що гра створена з повагою до першоджерела, але при цьому адаптована так, щоб бути доступною навіть для тих, хто мало знайомий із християнськими традиціями.