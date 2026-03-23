Українці отримають проіндексовані пенсії до 25 березня: кому нарахують щонайменше 3400 грн

З 1 березня в Україні відбулася планова індексація пенсій, і вже цього місяця громадяни отримують виплати в оновленому розмірі. Пенсійний фонд України (ПФУ) надав роз’яснення щодо графіка нарахування коштів.

Графік виплат та суми підвищення

Попри проведення перерахунку, традиційний виплатний період залишився незмінним — він триває з 4 до 25 числа кожного місяця. Відповідно, пенсіонери, які ще не дочекалися своїх коштів, отримають їх на банківські картки або через відділення «Укрпошти» вже до цієї середи, 25 березня.

Сума березневого підвищення розраховувалася для кожного пенсіонера індивідуально. Мінімальна надбавка склала 100 гривень, а максимальна — 2595 гривень. Точний розмір своєї доплати кожен отримувач може перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Нові мінімальні гарантії з березня

Уряд також затвердив додаткові гарантії для вразливих категорій населення. Відтепер мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів становить 3400 гривень.

Повний перелік оновлених мінімальних виплат:

4213 грн — для пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок).

4213 грн — для громадян віком від 80 років зі стажем від 25/20 років (чоловіки/жінки). Для них виплату підвищили на 455 грн.

4050 грн — для осіб віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем.

Від 3400 грн — для всіх інших категорій непрацюючих пенсіонерів.

Додатково збережено вікові доплати для громадян віком від 70 років (від 300 до 570 гривень). Ця сума додається до основної пенсії та не підлягала цьогорічній індексації.

Виплати по інвалідності

Розмір щомісячних пенсій по інвалідності розраховується у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком:

I група: 100% від пенсії за віком.

II група: 90% від пенсії за віком.

III група: 50% від пенсії за віком.

Окремі умови діють для військовослужбовців з інвалідністю: їхня пенсія залежить від грошового забезпечення (від 60% до 100%) і після перерахунку не може бути меншою за 9478 гривень.