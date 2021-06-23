Только вверх: украинцам показали, как будет дорожать газ до конца лета

Уже вскоре украинцев могут неприятно поразить платежки за газ. Повышение, которое вероятнее всего настигнет нас уже в июле, составит до 1 гривны за кубометр. А все из-за чрезвычайной ситуации на европейском топливном рынке За последние 10 лет такой резкий рост стоимости газа там был зафиксирован впервые.





Почему растет цена на газ?

По данным Украинской энергетической биржи средние показатели стоимости голубого топлива в Украине продемонстрировали существенный рост еще в период с мая по июнь текущего года. Фактически газ подорожал за это время с 9,4 гривны до 12,1 гривны за 1 куб.м. Причем восходящее движение цены топлива на европейских хабах не остановилось и в июне. Что не может не повлиять на тарифы для украинцев.

На кого больше всего повлияет подорожание газа?

Украинцы, проявившие в свое время предусмотрительность и выбравшие годовой тариф оплаты за газ, от подорожания не пострадают. Ведь колебания стоимости топлива на мировом и европейском рынке никак на них не отразится. Они так же будут платить за газ по фиксированной цене.

Что касается граждан с месячным тарифом, на них собственно и упадет весь груз подорожания. Ведь цена голубого топлива в таком тарифном плане может меняться хоть каждый месяц. А потому непременно отреагирует на увеличение стоимости топлива в Европе, и в свою очередь будет стремиться вверх.

Почему поднялась цена газа в Европе?

В отечественном Министерстве энергетики ситуацию со стоимостью газа на европейских хабах объясняют хитростями «Газпрома». Российская компания специально уменьшила объемы поставок газа в страны Европы в рамках подготовки к запуску газопровода «Северный поток-2». Таким образом, на рынке образовалась ситуация преимущества спроса над предложением. Что собственно и привело к существенному росту цены на голубое топливо.