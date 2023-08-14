Українців штрафують через неправильну передачу показників за газ: як не потрапити в халепу

Багатьом українцям зараз загрожують штрафи за неправдиві показання газових лічильників. Намагаючись зменшити свої рахунки, деякі мешканці втручаються в роботу лічильників, вважаючи, що це залишиться непоміченим.

Однак інспектори облгазу можуть одразу помітити будь-які розбіжності або маніпуляції з цими приладами під час планових перевірок. Виявивши порушення, інспектор фіксує деталі, а лічильник забирають на обов’язкову перевірку.

Якщо перевірка підтверджує втручання в роботу лічильника, відповідальність за стан приладу обліку газу покладається на споживача. Порушники повинні покрити витрати на перевірку, замінити лічильник, в якому були здійснені маніпуляції, а також відшкодувати будь-які збитки, якщо буде доведено, що в лічильник втручалися.

Штрафи розраховуються за спеціальною формулою, яка враховує: шкоду, завдану обладнанню та компанії, а також необліковане використання газу внаслідок втручання. Остаточний розмір штрафу визначає спеціальна комісія.

Поради для точного зняття показань лічильника газу

Для точного виставлення рахунків важливо правильно фіксувати показання лічильника. Записуйте цифри, що відображаються на лічильнику, опускаючи всі початкові нулі та цифри червоного кольору або після десяткової крапки.

Передавайте ці показники з 1 по 5 число кожного місяця. Найзручніше робити це через сайт облгазу або його чат-бот, хоча ви також можете передати показання за телефоном гарячої лінії облгазу.