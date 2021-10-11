Заробітчани відмовляються їхати до Польщі, хоча зарплати великі як ніколи

У Польщі спостерігається гостра нестача заробітчан з України. Збір яблук в країні виявився під загрозою зриву. Про це йдеться в матеріалі видання Мінфін .





Причина такої ситуації – пандемія коронавірусу, яка призвела до того, що на сільгоспроботи стало приїжджати менше сезонних працівників.

Українці не охоче розглядають Польщу як країну, де можна заробити гроші, люди відмовляються туди їхати через проблеми з перетином кордону і необхідності проходити карантин.

До речі, оклади працівникам в Польщі вже підвищили до такої міри, що експерти дивуються і кажуть, що сам збір яблук не має вже ніякого економічного сенсу.

Українці зараз прагнуть їздити на заробітки в інші країни і найчастіше вибирають Німеччину, Чехію, Угорщину.

Якщо буде затримка, яблука доведеться відправляти на переробні заводи за безцінь.