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Заробітчани відмовляються їхати до Польщі, хоча зарплати великі як ніколи

11.10.2021
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У Польщі спостерігається гостра нестача заробітчан з України. Збір яблук в країні виявився під загрозою зриву. Про це йдеться в матеріалі видання Мінфін .


Причина такої ситуації – пандемія коронавірусу, яка призвела до того, що на сільгоспроботи стало приїжджати менше сезонних працівників.

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Українці не охоче розглядають Польщу як країну, де можна заробити гроші, люди відмовляються туди їхати через проблеми з перетином кордону і необхідності проходити карантин.

До речі, оклади працівникам в Польщі вже підвищили до такої міри, що експерти дивуються і кажуть, що сам збір яблук не має вже ніякого економічного сенсу.

Українці зараз прагнуть їздити на заробітки в інші країни і найчастіше вибирають Німеччину, Чехію, Угорщину.

Якщо буде затримка, яблука доведеться відправляти на переробні заводи за безцінь.

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11.10.2021
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