Бюджетний електрокар Volkswagen Jetta M6 отримав версію для таксі з гарантією на 600 000 км

Бренд Jetta, який спільне підприємство FAW-Volkswagen розвиває в Китаї як бюджетну марку, без гучних анонсів почав продавати електричний седан M6 EV у версії для таксі та сервісів виклику авто. Вона коштує 85 800 юанів, тобто близько 12 900 доларів або приблизно 550 тис. грн. Це на 6000 юанів (близько 39 тис. грн) дорожче за базову цивільну модель.

Більше запасу ходу, менше комфорту

Таксомоторна версія отримала старшу батарею LFP на 51,9 кВт·год і потужніший передній електродвигун на 145 кВт (194 к.с.). Запас ходу за китайським циклом CLTC становить 555 км, що відповідає приблизно 450 км за WLTP.

Натомість із салону прибрали все зайве. Сидіння не мають електрорегулювань, масажу, підігріву чи вентиляції. Легкосплавні диски, якими оснащують усі цивільні комплектації, поступилися сталевим з аеродинамічними пластиковими ковпаками. Колір кузова, схоже, один, білий, щоб оператори могли наносити власні розмальовки. Розкладне двоспальне ліжко в салоні, як очікується, залишиться.

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Головна перевага робочої версії полягає в гарантії. Вона діє до 600 000 км пробігу протягом 6 або 8 років. Звичайні M6 покриває гарантія лише на три роки або 100 000 км.

Не для всіх, але купити можна

Офіційно такі авто доступні тільки муніципальним таксопаркам і платформам виклику авто, які потім розподіляють їх між водіями або здають в оренду. Проте надлишкові машини, вочевидь, перепродують приватним покупцям. У WeChat з’явилося оголошення про продаж M6, які походять із парку DiDi, одного з найбільших китайських сервісів виклику авто.

M6 у таксомоторній комплектації на дорогах Китаю. Джерело: Yuan Auto

Залишається неясним, чи зможуть власники таких машин обслуговуватися у звичайних дилерів Jetta і чи діятиме для них розширена гарантія. Ні Jetta, ні оператори неофіційні продажі приватним особам поки не коментували.

Що таке Jetta M6

M6 є першим електромобілем бренду. Продажі стартували 22 жовтня, і за 19 годин компанія зібрала понад 10 000 замовлень. Ціни становлять від 79 800 до 99 800 юанів, тобто приблизно від 510 до 640 тис. грн.

Базова версія має двигун на 113 кВт (152 к.с.) і батарею на 42,9 кВт·год, якої вистачає на 465 км за CLTC (близько 377 км за WLTP). Старші комплектації з двигуном на 145 кВт розганяються до 100 км/год за 6,8 секунди замість 8,3. Акумулятори для всіх версій постачає CALB, привід лише передній.

У топовій комплектації є розширена система допомоги водієві другого рівня на чипі Horizon Robotics Journey 6M. Вона вміє вести авто за маршрутом навігатора в місті та на трасі. Серед інших особливостей моделі є передні сидіння, що розкладаються в рівне двоспальне ліжко, і функція V2L потужністю до 3,5 кВт для живлення зовнішніх приладів.

Довжина седана становить 4806 мм, ширина 1868 мм, висота 1500 мм, колісна база 2820 мм. Спереду стоять стійки McPherson, ззаду торсіонна балка.