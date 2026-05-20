TÜV назвав найкращі та найгірші вживані авто: Tesla та Duster cеред аутсайдерів

Німецький TÜV опублікував звіт TÜV Report 2026, у якому оцінив технічний стан популярних вживаних автомобілів. Для дослідження використали дані приблизно 9,5 млн обов’язкових техоглядів, проведених у Німеччині з 1 липня 2024 року до 30 червня 2025 року. До рейтингу увійшли 216 моделей, серед яких 18 електромобілів.

Загальна картина для німецького автопарку погіршилася: 21,5% автомобілів мали значні несправності. Це на 0,9 відсоткового пункту більше, ніж у попередньому звіті. У TÜV пов’язують це, зокрема, зі старінням автопарку та недостатнім обслуговуванням частини машин.

Загальним переможцем TÜV Report 2026 стала Mazda 2. Серед автомобілів віком 2–3 роки лише 2,9% екземплярів цієї моделі мали значні дефекти під час техогляду. Це найкращий результат у звіті.

Слідом за Mazda 2 розташувалися Mercedes-Benz B-Class і Volkswagen T-Roc. Обидві моделі також показали низьку частку серйозних несправностей — близько 3% у наймолодшій віковій групі.

Серед електромобілів найкраще виглядали Fiat 500e, Mini Cooper SE, BMW i3 та Audi Q4 e-tron. Це важливий висновок звіту: електромобілі загалом уже можуть конкурувати з бензиновими та дизельними авто за рівнем технічної справності, хоча результати дуже залежать від конкретної моделі.

Найгірший результат серед молодих автомобілів показала Tesla Model Y. У віковій групі 2–3 роки частка машин із серйозними дефектами становила 17,3%. Це найвищий показник у цій категорії за останні роки. Tesla Model 3 також опинилася серед аутсайдерів із результатом 13,1%.

Проблеми електромобілів у звіті часто пов’язують не з батареями чи електродвигунами, а з класичними вузлами: гальмами, підвіскою, осями та освітленням. У випадку електрокарів гальма можуть страждати через рідше використання завдяки рекуперації, а підвіска — через велику масу батарей.

Серед інших моделей із невдалими результатами в різних вікових групах згадуються Ford Mondeo, BMW 5/6 Series, Dacia Duster і Renault Clio. У старших авто частка серйозних дефектів закономірно зростає, тому під час купівлі вживаної машини важливо оцінювати не лише модель, а й конкретний стан екземпляра, історію обслуговування та пробіг.

TÜV Report не є абсолютним рейтингом якості автомобілів. Він показує, як моделі проходять реальні техогляди в Німеччині, де перевіряють передусім безпеку та екологічні параметри: гальма, підвіску, освітлення, корозію та інші критичні вузли. Але для покупців вживаних авто це корисний орієнтир: звіт допомагає зрозуміти, які машини частіше зберігають хороший технічний стан, а які потребують особливо уважної перевірки перед купівлею.