79 кінських сил на 1 кг: Mercedes представила рекордний елетродвигун

Буквально кілька місяців тому компанія YASA, що належить Mercedes-Benz, представила найпотужніший електродвигун в історії. Інженери доопрацювали свій прототип, який тепер здатний досягати потужності понад 1000 кінських сил. Mercedes планує використовувати розробку в своїх майбутніх авто.

Розроблений мотор видає 59 кВт на кілограм. Це 79 кінських сил на 1 кг, що значно перевищує попередній рекорд Yasa (56 к.с. на кг). При масі всього 12,7 кг прототип видає пікову потужність 750 кВт (1006 кінських сил). Для порівняння, це рівень гіперкарів при меншій вазі, ніж у середнього електровелосипеда. Навіть в режимі тривалого навантаження мотор демонструє показники на рівні 350-400 кВт (469-604 «конячки»).

Важливо, що для його виробництва не використовуються рідкісні дорогі матеріали. На відміну від традиційних радіальних систем, осьовий потік покладається на тонкі дискові ротори, що видають більше крутного моменту при меншій масі.

Технічний директор і засновник YASA Тім Вулмер назвав отриманий результат «найважливішим підтвердженням ефективності осьового електродвигуна нового покоління». Mercedes, яка купила YASA в 2021 році, має намір впровадити ці мотори в майбутні флагманські електроседани і позашляховики.