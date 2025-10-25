Зарплати мобілізованих у листопаді 2025: скільки отримають військові та чи чекати підвищення

Військовослужбовці Збройних сил України, включно з тими, кого нещодавно мобілізували, щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Воно складається з основної ставки та низки додаткових виплат, розмір яких залежить від посади, звання та умов служби.

Яка мінімальна ставка мобілізованих

Розмір виплат регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Основна частина грошового забезпечення формується з посадового окладу, доплати за військове звання та надбавки за вислугу років.

У 2025 році мінімальна базова ставка для мобілізованих військових становить 20 130 гривень.

Додаткові виплати в листопаді

Окрім основної ставки, військові мають право на щомісячні надбавки, передбачені Постановою Кабміну №704. Вони нараховуються за участь у бойових діях або виконання спеціальних завдань:

100 000 грн — військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій;

— військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій; 70 000 грн — тим, хто постійно перебуває на лінії зіткнення (за кожні 30 днів служби);

— тим, хто постійно перебуває на лінії зіткнення (за кожні 30 днів служби); 50 000 грн — за виконання бойових завдань у складі органів військового управління;

— за виконання бойових завдань у складі органів військового управління; 30 000 грн — за виконання спеціальних завдань поза зоною активних бойових дій.

Також мобілізовані можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, оздоровчу виплату раз на рік та компенсації у разі поранення або встановлення інвалідності.

Коли підвищать виплати військовим

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що наразі складно підвищити виплати військовим. За його словами, щоб додати по 10 000 грн кожному бійцю, знадобиться близько 100 мільярдів гривень на рік.

За його словами, навіть якщо Україна проведе повне обмеження неефективних держпрограм та обмежить зарплати чиновникам, максимум можна зібрати до 30 мільярдів гривень.

«Якщо ми закриємо всім відомий телемарафон, плюс два чи три мільярди на рік, якщо ми скоротимо ще якісь видатки, ну, можливо, ми назбираємо до 20-30 мільярдів», — каже Кицак.

Нардеп зазначив, що цього недостатньо, а розмови про детінізацію, митницю та податкову поки що не дають видимого ефекту.