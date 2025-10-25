“Вчительську тисячу” подвоїли: Українським педагогам збільшили щомісячні доплати

Українські педагоги, які з початку 2025 року почали отримувати щомісячні надбавки, восени отримали суттєве підвищення цих виплат. Сума, відома в народі як “вчительська тисяча”, зросла вдвічі.

Як стало відомо, з 1 вересня 2025 року розмір допомоги збільшили до 2000 гривень “на руки” (або 2600 гривень до вирахування податків). Раніше, з січня по вересень цього року, ця доплата за роботу в несприятливих умовах становила 1000 гривень “чистими” (1300 гривень “брудними”).

У Міністерстві освіти наголошують, що 2000 гривень — це мінімальна сума допомоги, яку одержують вчителі, що працюють на повну ставку або менше. Натомість тим педагогам, які працюють понад ставку, доплата розраховується пропорційно і, відповідно, становить понад 2000 гривень. Також підкреслюється, що ця надбавка не повинна впливати на нарахування будь-яких інших виплат, які отримують освітяни.

Доплати гарантовано надаватимуть педагогам закладів загальної середньої освіти всіх типів до кінця поточного року, тобто і в листопаді, і в грудні.

Водночас майбутнє цієї підтримки поки невідоме. Спочатку передбачалося, що таку доплату українські педагоги отримуватимуть впродовж дії воєнного стану. Проте нещодавно в МОН зазначили, що наразі немає офіційної інформації про те, чи надаватимуть “вчительську доплату” у 2026 році.