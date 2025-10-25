Послуг стане більше: Київстар переводить абонентів на новий тариф з 1 листопада

Популярний оператор мобільного зв’язку “Київстар” попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. З 1 листопада 2025 року компанія планує закрити один із тарифних планів для контрактних клієнтів, автоматично переключивши користувачів на інший, більш наповнений пакет послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Який тариф закриє Київстар

Українці більше не зможуть користуватися тарифним планом контракту “Smart Max” за 450 грн/міс. Його наповнення включало безлімітний інтернет по Україні, 11 ГБ трафіку в роумінгу, безліміт на дзвінки в мережі, 500 хвилин на розмови по Україні та за кордон, 300 SMS та дві “Суперсили”.

Що зміниться для абонентів

Оскільки тариф закривається з 1 листопада, клієнти компанії будуть автоматично переведені на новий пакет послуг — “ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт”. Його вартість аналогічна — 450 грн/міс., тобто додаткові витрати не передбачені. Натомість абоненти отримають значно збільшені обсяги послуг.

Нові умови користування включають:

Безлімітний мобільний інтернет;

Домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

на швидкості до 1 Гбіт/с; 15 ГБ трафіку в роумінгу (замість 11 ГБ);

600 хвилин на розмови по Україні та за кордон (замість 500);

600 SMS (замість 300);

Додаткову SIM для роутера (плюс 150 ГБ трафіку);

Дві “Суперсили” без доплат.

“Якщо ви користуєтесь Суперсилами “300 хвилин на інші мережі та за кордон” та “300 SMS по Україні”, вони будуть автоматично відключені… адже в новому тарифі вже включені збільшені обсяги цих послуг”, — йдеться у повідомленні компанії. Водночас активовані “Суперсили”, як “SIM для планшета” або “SIM для другого телефону”, залишаться дійсними.

Якщо абоненти не згодні з новими умовами обслуговування, вони можуть самостійно обрати один із доступних тарифних планів у мобільному додатку “Мій Київстар” або достроково припинити дію договору.