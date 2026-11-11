Бюджетный электромобиль Volkswagen Jetta M6 получил версию для такси с гарантией на 600 000 км

Бренд Jetta, который совместное предприятие FAW-Volkswagen развивает в Китае как бюджетную марку, без громких анонсов начал продавать электрический седан M6 EV в версии для такси и сервисов вызова автомобилей. Её цена составляет 85 800 юаней, то есть около 12 900 долларов или примерно 550 тыс. грн. Это на 6000 юаней (около 39 тыс. грн) дороже базовой гражданской модели.

Больше запаса хода, меньше комфорта

Версия для такси получила более емкую батарею LFP на 51,9 кВт·ч и более мощный передний электродвигатель мощностью 145 кВт (194 л.с.). Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 555 км, что соответствует примерно 450 км по WLTP.

Зато из салона убрали всё лишнее. Сиденья не имеют электрорегулировок, массажа, подогрева или вентиляции. Легкосплавные диски, которыми оснащаются все гражданские комплектации, уступили место стальным с аэродинамическими пластиковыми колпаками. Цвет кузова, по-видимому, один — белый, чтобы операторы могли наносить собственные рисунки. Раскладная двуспальная кровать в салоне, как ожидается, останется.

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Главное преимущество рабочей версии заключается в гарантии. Она действует до 600 000 км пробега в течение 6 или 8 лет. На обычные M6 гарантия распространяется лишь на три года или 100 000 км.

Не для всех, но купить можно

Официально такие автомобили доступны только муниципальным таксопаркам и платформам по вызову автомобилей, которые затем распределяют их между водителями или сдают в аренду. Однако излишние машины, по всей видимости, перепродаются частным покупателям. В WeChat появилось объявление о продаже M6, которые происходят из парка DiDi, одного из крупнейших китайских сервисов заказа такси.

M6 в таксомоторной комплектации на дорогах Китая. Источник: Yuan Auto

Остается неясным, смогут ли владельцы таких автомобилей обслуживаться у обычных дилеров Jetta и будет ли на них распространяться расширенная гарантия. Ни Jetta, ни операторы пока не комментировали неофициальные продажи частным лицам.

Что такое Jetta M6

M6 — первый электромобиль этого бренда. Продажи начались 22 октября, и за 19 часов компания получила более 10 000 заказов. Цены составляют от 79 800 до 99 800 юаней, то есть примерно от 510 до 640 тыс. грн.

Базовая версия оснащена двигателем мощностью 113 кВт (152 л.с.) и аккумулятором емкостью 42,9 кВт·ч, которого хватает на 465 км по CLTC (около 377 км по WLTP). Более дорогие комплектации с двигателем мощностью 145 кВт разгоняются до 100 км/ч за 6,8 секунды вместо 8,3. Аккумуляторы для всех версий поставляет CALB, привод — только передний.

В топовой комплектации предусмотрена расширенная система помощи водителю второго уровня на базе чипа Horizon Robotics Journey 6M. Она способна вести автомобиль по маршруту навигатора как в городе, так и на трассе. Среди других особенностей модели — передние сиденья, раскладывающиеся в ровную двуспальную кровать, и функция V2L мощностью до 3,5 кВт для питания внешних устройств.

Длина седана составляет 4806 мм, ширина — 1868 мм, высота — 1500 мм, колесная база — 2820 мм. Спереди установлены стойки МакФерсона, сзади — торсионная балка.