Китайский производитель аккумуляторов CATL представил новую сменную батарею 30# Chocolate емкостью 100 кВт·ч. Презентация состоялась 26 ноября на конференции Huawei Qiankun, где компания показала сразу несколько разработок для электромобилей. Новый блок стал самым большим в семействе «шоколадных» батарей, которые CATL развивает для сети быстрой замены аккумуляторов.

Название Chocolate появилось не случайно. Аккумуляторы этой серии имеют плоский прямоугольный корпус, похожий на плитку шоколада, а цифра в названии указывает на типоразмер. Идея в том, чтобы разные автомобили разных брендов могли использовать одинаковые блоки и менять их на общих станциях, а не ждать у зарядки.

Презентация батареи 30# Chocolate

100 кВт·ч и около 700 км на одном заряде

Батарея 30# получила емкость 100 кВт·ч и обеспечивает запас хода около 700 км по циклу CLTC. Пиковая мощность отдачи достигает 600 кВт, поэтому с таким аккумулятором даже крупный автомобиль может разгоняться до сотни примерно за 3 секунды. Это уровень спортивных электромобилей, а не обычных семейных кроссоверов.

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Не менее важна скорость пополнения энергии. Если владелец не хочет ехать на станцию замены, батарею можно заряжать традиционно. За 10 минут на скоростной станции она получает энергию примерно на 400 км пробега. А сама замена блока на автоматизированной станции занимает 99 секунд, то есть меньше, чем заправка обычного авто топливом.

Батарея на 27 лет

CATL заявляет, что механизм фиксации аккумулятора рассчитан на 27 лет эксплуатации. Компания также подчеркивает, что конструкция предусматривает апгрейд. В будущем в тот же корпус можно будет устанавливать натрий-ионные или жидкостно-твердотельные элементы, не меняя сам автомобиль. Таким образом машина, купленная сегодня, теоретически сможет получить более новые технологии батарей через несколько лет.

Такой подход решает одну из главных проблем электромобилей, а именно деградацию аккумулятора и падение остаточной стоимости авто. Если батарея принадлежит сети замены, а не владельцу, ее состояние перестает быть главной головной болью покупателя подержанного автомобиля.

Семейство Chocolate растет

До появления 30# в линейке уже были две модели. Батарея 20# предлагалась в версиях на 42 и 52 кВт·ч и ориентировалась на компактные городские авто. Модель 25# получила емкость 56 и 70 кВт·ч и подходит для седанов и кроссоверов среднего класса. Новый блок на 100 кВт·ч открывает возможность использовать систему замены в крупных и дорогих автомобилях.

BAIC Xingtan 5X может стать одним из первых авто с новой батареей

По данным китайских СМИ, одним из первых автомобилей с поддержкой новой батареи может стать внедорожник BAIC Xingtan 5X. Модель имеет квадратный силуэт в стиле классических рамных внедорожников, а большой аккумулятор позволит ей проезжать значительные расстояния без подзарядки.

CATL активно развивает собственную сеть станций замены в Китае, а число партнеров-автопроизводителей постоянно растет. Если проект встретит массовый спрос, замена батареи может стать полноценной альтернативой быстрым зарядным станциям, по крайней мере на крупнейшем авторынке мира.

Напомним, ранее мы писали, что CATL разрабатывает новые аккумуляторы, которые могут увеличить запас хода электромобилей до 2000 км. Компания работает над элементами с более высокой плотностью энергии, которые позволят существенно увеличить пробег без увеличения размеров батареи. Первые такие аккумуляторы могут появиться в серийных авто уже в ближайшие годы.