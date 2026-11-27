Zeekr официально вывела на китайский рынок обновленный кроссовер 7X 2027 модельного года. Премьера состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, а продажи стартовали сразу после презентации. Базовая цена составляет 229 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,34 млн гривен. Впрочем, в рамках стартовой акции покупатели могут получить автомобиль дешевле, от 216 800 юаней, то есть около 1,27 млн гривен.

Обновление получилось заметно глубже, чем обычный рестайлинг. Компания пересмотрела батареи, шасси, шумоизоляцию и салон, а также перевела модель на новую 900-вольтовую архитектуру. Фактически 7X 2027 становится технологической витриной бренда в классе среднеразмерных кроссоверов.

Zeekr 7X 2027 на автосалоне в Гуанчжоу

Три версии и до 802 км запаса хода

Линейка состоит из трех модификаций. Базовая заднеприводная версия получила батарею на 75 кВт·ч и запас хода 620 км по циклу CLTC. Вторая заднеприводная модификация оснащается аккумулятором на 85 кВт·ч и проезжает до 680 км, а за доплату ее можно заказать с батареей на 103 кВт·ч, которая дает уже 802 км. Цена этой версии начинается с 239 800 юаней, или примерно 1,4 млн гривен.

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Самым дорогим вариантом стала полноприводная AWD Ultra за 269 800 юаней (около 1,58 млн гривен). Она использует батарею на 103 кВт·ч, а запас хода из-за второго электромотора составляет 715 км. По акционному предложению эти две версии стоят соответственно 226 800 и 256 800 юаней.

Главной технической новинкой стала батарея Golden Brick второго поколения с поддержкой зарядки током 5,5C. Вместе с 900-вольтовой платформой это позволяет пополнять запас хода на сотни километров за считанные минуты на совместимых станциях. Для владельца это значит, что дальняя поездка больше не требует долгих остановок у зарядки.

Задняя часть обновленного кроссовера

Размеры и дизайн

Габариты кроссовера остались близкими к предшественнику. Длина составляет 4825 мм, ширина 1930 мм, высота 1666 мм, а колесная база равна 2925 мм. Внешне 7X узнается сразу, ведь Zeekr сохранила фирменную световую полосу спереди и сплошной фонарь сзади, лишь немного освежив детали. На стенде в Гуанчжоу машину показали в глубоком вишневом цвете, который подчеркивает ее плавные линии.

Комфорт и тишина в салоне

Значительное внимание инженеры уделили комфорту. Кроссовер получил адаптивную подвеску с магнитореологическими амортизаторами CCD, которые меняют жесткость за миллисекунды в зависимости от дороги. Кроме того, появилась система активного подавления дорожного шума RNC. По данным производителя, всего в конструкции применено 125 решений для улучшения звукоизоляции.

Задние сиденья с электрорегулировкой наклона спинки

Передние сиденья имеют массаж с 12 точками воздействия, а спинки заднего ряда откидываются на угол до 134 градусов. Это делает 7X заметно удобнее для долгих поездок, особенно для пассажиров сзади. Центральный тоннель отделан светлыми материалами, а между передними креслами расположены подстаканники и ниши для мелочей.

Центральная консоль с подстаканниками

Автопилот с лидаром

Все версии оснащаются системой помощи водителю G-Pilot 4.1 с лидаром. Она умеет вести автомобиль в городском потоке и на трассе, самостоятельно перестраиваться, объезжать препятствия и парковаться. Наличие лидара в стандартной комплектации для модели такого ценового класса в Китае уже стало нормой, и Zeekr не хочет отставать от конкурентов.

Главными соперниками 7X на домашнем рынке остаются Tesla Model Y, Xiaomi YU7 и Li Auto i6. Обновление должно помочь Zeekr удержать позиции в одном из самых конкурентных сегментов китайского авторынка, где новые модели появляются ежемесячно.

Напомним, ранее мы писали, что Zeekr готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class. Речь идет о большом рамном внедорожнике с брутальным дизайном, который должен стать самой проходимой моделью в истории бренда. Первые подробности говорят о том, что компания делает ставку на гибридную силовую установку и расширенные возможности для бездорожья.