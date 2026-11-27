NVIDIA недавно выпустила драйвер GeForce Game Ready 621.40, чтобы наконец исправить ошибку, которая ускоряла износ SSD. С этой задачей обновление, похоже, справилось. Но после его установки владельцы видеокарт GeForce начали жаловаться на другую, не менее заметную проблему, связанную с мониторами.

Чёрный экран и потеря сигнала

Судя по сообщениям на официальном форуме NVIDIA, у некоторых пользователей после перехода на новый драйвер при включении компьютера отображается лишь чёрный экран. Другие жалуются на периодическую потерю сигнала через HDMI, DisplayPort или USB-C. Вернуть изображение помогает только повторное подключение кабеля или перезагрузка ПК.

Среди жалоб встречаются и сообщения о цветных артефактах на дополнительных экранах в конфигурациях с несколькими мониторами. Впрочем, похожие сбои наблюдались ещё в драйверах версий 621.14 и 621.24, особенно в системах, где одновременно используются HDR- и SDR-дисплеи.

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Что помогает

Части владельцев видеокарт, судя по отзывам, помог откат к предыдущей версии драйвера. Например, один из пользователей восстановил работу DisplayPort после возврата с 621.40 на 610.88. В комментариях также советуют полностью удалить драйвер утилитой Display Driver Uninstaller (DDU) в безопасном режиме Windows и установить версию 617.42.

Стоит помнить, что более старые драйверы не содержат исправления для SSD. Поэтому если у вас нет проблем с мониторами, спешить с откатом не стоит. Если же изображение пропадает регулярно, можно временно вернуться к более стабильной версии и дождаться следующего обновления. Официально NVIDIA ситуацию пока не комментировала.

Напомним, ранее мы писали, что NVIDIA во второй раз выпустила драйвер, который должен остановить износ SSD. Виновником проблемы оказался лог-файл nvlog.nvlgstg, который драйвер перезаписывал слишком часто, даже когда компьютер простаивал. Предыдущий хотфикс 621.35 у части пользователей ошибку не устранил, поэтому NVIDIA выпустила версию 621.40.