Смартфоны и планшеты OnePlus теперь могут самостоятельно разблокировать компьютер. Как включить эту функцию и кому она доступна

Взаимодействие между Android и компьютерами до сих пор имеет много недостатков, хотя Microsoft уже предприняла определенные шаги с помощью Phone Link, который позволяет принимать звонки с ПК и выполнять отдельные действия на смартфоне, не прикасаясь к нему. Теперь к этому присоединяется и OnePlus. Компания выпускает обновление, которое позволяет автоматически разблокировать компьютер с помощью совместимого телефона или планшета.

Функция называется «Автоматически разблокировать при подключении» и входит в ноябрьское обновление. Следует искать прошивку C20P01(BRB1EX01) для смартфонов и C20P01(BRB3EX01) для планшетов. Согласно описанию изменений, если ПК подключен к смартфону удаленно, он может разблокироваться по сохраненному паролю. Чтобы включить эту функцию, во время удалённого подключения нужно нажать на значок «Ещё» на плавающем шарике, выбрать «Разблокировать ПК» и активировать соответствующий переключатель.

Функция доступна на устройствах с OxygenOS 16 и более поздних версиях. В список входят OnePlus Open, серии OnePlus 15, 13, 12, 11, OnePlus 10 Pro, Nord 6, Nord CE6, Nord 5, Nord CE5, Nord 4, Nord CE4, Nord 3, N6x, а также планшеты OnePlus Pad, Pad 2, Pad 3, Pad 4 и Pad Go 2.

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Обновление началось 27 октября и распространяется поэтапно. Остальные устройства компания обещает обновить примерно к 19 ноября. Проверить наличие обновления можно вручную в «Настройках» в разделе «Система и обновления», а затем «Обновление ПО».

В целях безопасности следует помнить, что пароль от компьютера хранится на смартфоне, поэтому, если телефон попадет в руки посторонних, риск возрастает. Поэтому лучше защитить его надежным экранным замком и биометрией.

Украинским владельцам OnePlus, в том числе тем, кто приобретал смартфон через неофициальные каналы, обновление будет поступать так же поэтапно, в зависимости от региональной прошивки.