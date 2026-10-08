Опишите игру словами, а остальное сделает ИИ. Google запустила экспериментальную платформу Playground

Google запустила экспериментальную игровую платформу Playground, на которой можно создавать браузерные игры на основе обычного текстового описания. Уметь программировать для этого не нужно — достаточно фантазии.

Внутри работают модели Gemini, Nano Banana (для изображений) и Lyria (для музыки), объединенные со специальной системой для разработки игр. Пользователь описывает замысел в чате, выбирает двухмерный или трехмерный стиль, одиночный или многопользовательский режим и получает готовый проект. Его можно дорабатывать с помощью текстовых команд, изменяя физику, правила, персонажей и окружение.

Созданные игры работают на смартфонах и компьютерах. Их можно оставить приватными, поделиться ссылкой или опубликовать в общей галерее Playground Explore. Предусмотрены также таблицы лидеров с интеграцией профиля Play Games. Игроки смогут оценивать проекты друг друга, а опубликованные игры проходят автоматическую проверку на соответствие правилам и могут попасть на дополнительную модерацию, если на них поступят жалобы.

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Доступ к Playground постепенно открывается в США. Создавать игры можно бесплатно, но расширенные настройки доступны только по подписке Google One. Когда сервис появится в Украине и сколько будет стоить подписка для украинских пользователей, пока не сообщается.