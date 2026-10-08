Опишіть гру словами, а решту зробить ШІ. Google відкрила експериментальну платформу Playground

Google запустила експериментальну ігрову платформу Playground, на якій можна створювати браузерні ігри за звичайним текстовим описом. Вміти програмувати для цього не потрібно, достатньо фантазії.

Всередині працюють моделі Gemini, Nano Banana (для зображень) та Lyria (для музики), поєднані зі спеціальною системою для розробки ігор. Користувач описує задум у чаті, обирає двовимірний чи тривимірний стиль, одиночний або багатокористувацький режим і отримує готовий проєкт. Його можна доопрацьовувати текстовими командами, змінюючи фізику, правила, персонажів і довкілля.

Створені ігри працюють на смартфонах і комп’ютерах. Їх можна залишити приватними, поділитися посиланням або опублікувати в загальній галереї Playground Explore. Передбачено й таблиці лідерів з інтеграцією профілю Play Games. Гравці зможуть оцінювати проєкти одне одного, а опубліковані ігри проходять автоматичну перевірку на відповідність правилам і можуть потрапити на додаткову модерацію, якщо на них поскаржаться.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Доступ до Playground поступово відкривають у США. Створювати ігри можна безкоштовно, але розширені налаштування доступні лише за підпискою Google One. Коли сервіс з’явиться в Україні та скільки коштуватиме підписка для українських користувачів, поки не повідомляється.