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Як очистити «Інше» у Xiaomi та звільнити пам’ять телефону

28.12.2021
2 хв. на прочитання

Про те, як очистити пам’ять телефону та зменшити розмір пункту «Інше» на Xiaomi ми вже розповідали вам у кількох публікаціях, остання з яких вийшла понад півроку тому.


Тому нами було прийнято рішення об’єднати всі дієві та актуальні методи у двох статтях.

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Всі свої дії ми показуватимемо на прикладі Redmi Note 10 Pro та файлового менеджера «MiXPlorer», ви ж можете використовувати будь-який інший додаток подібного типу з доступом до прихованих файлів та папок.

Після встановлення видаєте дозвіл на доступ до файлів і натискаєте на піктограму пошуку, після чого пишіть слово cache -> натискаєте на галочку -> Використовувати цю папку -> Дозволити -> повторюєте дію ще раз в наступному вікні.

Xiaomi інше чистимо

Після цього смартфон знайде всі файли та папки, що містять кеш та на відміну від автоматичного очищення (навіть через Activity Launcher) для видалення будуть доступні архіви з кешем, які знаходяться у папках системних програм.

Виділяєте будь-який файл -> натискаєте на меню і вибираєте “Все”, після чого тиснете на значок кошика для видалення. Усі важливі для роботи системи файли не будуть видалені, тому ця дія повністю безпечна.

Після цього повертаєтеся в основне меню і таким чином знаходите і видаляєте файли типів:

  • trash – видалені файли, що залишилися в пам’яті телефону
  • exo – частини завантажених відео з YouTube для перегляду без доступу до мережі.
  • photo_blob.0 – тимчасові файли камери та галереї
  • photo_blob.1 – те саме

Коли закінчите, заходьте в Pictures і бачите в ній ще одну папку – .thumbnails. У ній зберігаються мініатюри зображень із вашої галереї. Іноді загальний обсяг цих файлів досягає кількох гігабайт.

Безумовно, можна іноді заходити і видаляти їх, але є спосіб заборонити системі створювати файли цього типу, тим самим звільнивши пам’ять телефону.

Для того, щоб зробити це, утримуєте палець на папці “.thumbnails” і натискаєте на значок з літерою “А” -> виділяєте назву повністю (разом з крапкою) і копіюєте його. Потім потрібно видалити папку «.thumbnails».

Тепер натискаєте на “+” -> Файл -> знову виділяєте всю назву повністю і вставляєте назву, яку скопіювали до цього -> тиснете на “Ok”.

Внаслідок цих дій у пам’яті буде створено порожній файл (розміром 0 байт), який більше не дасть системі створювати мініатюри галереї та займати пам’ять телефону.

Таку саму дію потрібно зробити в папці «Movies», тому що там теж зберігаються мініатюри, але вже не зображень, а відео.

Також рекомендуємо раз на кілька місяців використовувати програму «Empty Folder Cleaner» (є в Play Market), для пошуку та видалення порожніх папок, деякі з яких можуть погіршувати швидкість пошуку та взаємодії з файлами на телефоні.

У наступній статті покажемо як налаштувати месенджери та системні служби для максимальної економії місця у пам’яті телефону.

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28.12.2021
2 хв. на прочитання

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