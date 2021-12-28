Як очистити «Інше» у Xiaomi та звільнити пам’ять телефону

Про те, як очистити пам’ять телефону та зменшити розмір пункту «Інше» на Xiaomi ми вже розповідали вам у кількох публікаціях, остання з яких вийшла понад півроку тому.





Тому нами було прийнято рішення об’єднати всі дієві та актуальні методи у двох статтях.

Всі свої дії ми показуватимемо на прикладі Redmi Note 10 Pro та файлового менеджера «MiXPlorer», ви ж можете використовувати будь-який інший додаток подібного типу з доступом до прихованих файлів та папок.

Після встановлення видаєте дозвіл на доступ до файлів і натискаєте на піктограму пошуку, після чого пишіть слово cache -> натискаєте на галочку -> Використовувати цю папку -> Дозволити -> повторюєте дію ще раз в наступному вікні.

Після цього смартфон знайде всі файли та папки, що містять кеш та на відміну від автоматичного очищення (навіть через Activity Launcher) для видалення будуть доступні архіви з кешем, які знаходяться у папках системних програм.

Виділяєте будь-який файл -> натискаєте на меню і вибираєте “Все”, після чого тиснете на значок кошика для видалення. Усі важливі для роботи системи файли не будуть видалені, тому ця дія повністю безпечна.

Після цього повертаєтеся в основне меню і таким чином знаходите і видаляєте файли типів:

trash – видалені файли, що залишилися в пам’яті телефону

exo – частини завантажених відео з YouTube для перегляду без доступу до мережі.

photo_blob.0 – тимчасові файли камери та галереї

photo_blob.1 – те саме

Коли закінчите, заходьте в Pictures і бачите в ній ще одну папку – .thumbnails. У ній зберігаються мініатюри зображень із вашої галереї. Іноді загальний обсяг цих файлів досягає кількох гігабайт.

Безумовно, можна іноді заходити і видаляти їх, але є спосіб заборонити системі створювати файли цього типу, тим самим звільнивши пам’ять телефону.

Для того, щоб зробити це, утримуєте палець на папці “.thumbnails” і натискаєте на значок з літерою “А” -> виділяєте назву повністю (разом з крапкою) і копіюєте його. Потім потрібно видалити папку «.thumbnails».

Тепер натискаєте на “+” -> Файл -> знову виділяєте всю назву повністю і вставляєте назву, яку скопіювали до цього -> тиснете на “Ok”.

Внаслідок цих дій у пам’яті буде створено порожній файл (розміром 0 байт), який більше не дасть системі створювати мініатюри галереї та займати пам’ять телефону.

Таку саму дію потрібно зробити в папці «Movies», тому що там теж зберігаються мініатюри, але вже не зображень, а відео.

Також рекомендуємо раз на кілька місяців використовувати програму «Empty Folder Cleaner» (є в Play Market), для пошуку та видалення порожніх папок, деякі з яких можуть погіршувати швидкість пошуку та взаємодії з файлами на телефоні.

У наступній статті покажемо як налаштувати месенджери та системні служби для максимальної економії місця у пам’яті телефону.