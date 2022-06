У червні передплатникам PlayStation Plus роздадуть God of War

Видавництво Sony Interactive Entertainment на сайті офіційного блогу PlayStation представило червневу вибірку безкоштовних ігор для передплатників свого сервісу PlayStation Plus.





Як і передбачалося, хедлайнером лінійки став пригодницький екшен God of War (2018) від Santa Monica Studio. Разом з ним на PS4 роздаватимуть аніме-бойовик Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Що стосується передплатників PlayStation Plus на новітній консолі Sony, то їх у червневій добірці чекає платформний файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. Він буде доступний і на PlayStation 4, і PlayStation 5.

Роздача розпочнеться 7 червня. До цього дня додати в свою бібліотеку можна травневі ігри : футбольний симулятор FIFA 22 (PS4 та PS5), кооперативне виживання Tribes of Midgard (PS4 та PS5) та фентезійний роглайк Curse of the Dead Gods (PS4).