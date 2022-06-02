Китайська відеокарта Zhaoxin Glenfly Arise 1020 в 60 разів повільніше за давню GeForce GTX 1060

У базі даних популярного бенчмарку Geekbench засвітилася відеокарта з Піднебесної. Йдеться про 3D-прискорювач Zhaoxin Glenfly Arise 1020.





Її протестували у тесті OpenCL. На жаль, продуктивність графічного адаптера дуже низька. Вона набрала лише 579 балів. Для порівняння, далеко не найпотужніша GeForce GTX 1650 показує результат у 38 000 очок. А сучасна GeForce RTX 3070 – 135 000 балів. Якщо порівняти відеокарту з Піднебесної з GeForce GTX 1060, то остання виявляється приблизно в 60 разів швидше.

Китайський прискорювач поступається і вбудованій Radeon Vega 11 (стоїть в процесорах AMD Ryzen 5 2400G і AMD Ryzen 5 3400G) — приблизно в 20 разів. Із чим можна порівняти новинку? З “вбудовою” Radeon HD 6480G або Radeon HD 6410D, випущеними в 2011 році, а також GPU для смартфонів ARM Mali-G52 (2018-го року випуску) або ARM Mali-T860 (2016-й рік).

Zhaoxin Glenfly Arise 1020 встановлена ​​в ПК з китайським процесором KaiXian KX-U6780A (8-ядерний та 8-потоковий чіп з частотою роботи 2,7 ГГц) та китайською материнською платою. Об’єм оперативної пам’яті формату DDR4 дорівнює 8 ГБ. Відеокарта Zhaoxin Glenfly Arise 1020 має 24 обчислювальні блоки і 2 ГБ відеопам’яті.