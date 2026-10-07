Samsung изменила график обновлений для Galaxy. Три смартфона добавили, ещё два исключили из списка

Samsung скорректировала октябрьский график выхода обновлений безопасности для устройств Galaxy. В категорию с ежеквартальными патчами добавили три модели — Galaxy A07s, A08 и A18, а вот Galaxy A04s и Galaxy A23 5G компания из этого списка удалила. Официальной причины Samsung не назвала, но оба смартфона, скорее всего, достигли конца предусмотренного срока программной поддержки.

Следует уточнить, что речь идет о частоте выпуска патчей безопасности, а не о крупных обновлениях оболочки One UI. Samsung делит свои устройства на категории в зависимости от того, как часто они получают исправления уязвимостей.

Чаще всего, каждый месяц, обновляются актуальные флагманы. Это серии Galaxy S23, S24, S25 и S26, в частности версии FE, а также складные Galaxy Z TriFold, Z Fold5, Fold6, Fold7, Fold SE, Fold8 и Fold8 Ultra, а также Z Flip5, Flip6, Flip7, Flip7 FE и Flip8. В эту категорию входят и смартфоны серии Galaxy W от W23 до W26. В октябре ежемесячные обновления также получат Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G и A57 5G.

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Ежеквартальный режим сохраняется для владельцев Galaxy S22 и S21 FE, складных моделей Z Fold4 и Z Flip4, актуальных моделей Galaxy M и Galaxy F, а также планшетов Galaxy Tab S и Tab A.

Для украинских пользователей изменения касаются прежде всего бюджетных моделей A07s, A08 и A18, которые теперь гарантированно будут получать обновления безопасности раз в квартал. Владельцам A04s и A23 5G следует учитывать, что регулярные обновления для этих моделей, вероятно, прекратились. Проверить свою модель можно на сайте Samsung в разделе политики обновлений.